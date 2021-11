Covid, oggi nel Lazio 1229 nuovi casi e 4 decessi

“Oggi nel Lazio, su 15.133 tamponi molecolari e 30.109 antigenici per un totale di 45.242 tamponi, si registrano 1.229 nuovi casi positivi, 4 decessi, 611 i ricoverati (+5), 85 le terapie intensive (+4) e 709 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,7%”.

E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, spiegando che l’incidenza è in aumento: “118 per 100mila casi rispetto a 72 per 100mila casi della settimana precedente. A titolo esemplificativo dieci volte in meno della baviera”. I casi a Roma città sono a quota 598. Asl Roma 1: sono 127 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 2: sono 267 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl Roma 3: sono 204 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl Roma 4: sono 68 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl Roma 5: sono 118 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 6: sono 135 i nuovi casi e 1 decesso. Nelle province si registrano 310 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 75 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl di Latina: sono 147 i nuovi casi e 1 decesso. Asl di Rieti: sono 35 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl di Viterbo: sono 53 i nuovi casi e 0 i decessi.