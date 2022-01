Covid, oggi nel Lazio 12828 nuovi casi e 2 decessi

“Oggi nel Lazio su 26.583 tamponi molecolari e 69.950 tamponi antigenici per un totale di 96.533 tamponi, si registrano 12.828 nuovi casi positivi (-2.022), sono 2 i decessi (-4), 1.446 i ricoverati (+46), 194 le terapie intensive (+3) e +2.094 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,2%. I casi a roma città sono a quota 5.456″. Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Rispetto al 9 gennaio dello scorso anno, spiega, si registrano “1.378 ricoveri in meno in area medica, 116 in meno in terapia intensiva e 52 decessi in meno. Numeri che dimostrano l’importanza della vaccinazione”. Proprio rispetto ai vaccini nel Lazio è stata “superata quota 11,4 milioni di somministrazioni e di queste oltre 2,3 milioni sono dosi di richiamo il 50% della popolazione adulta. Superato il 97% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’90,5% degli over 12 sempre in doppia dose”, continua l’assessore. Solo ieri- sono state effettuate- ricorda D’Amato- oltre 60 mila somministrazioni l’80% in piu’ rispetto al target commissariale”. Ecco il dettaglio dei casi odierni a Roma e provincia: – Asl Roma 1: sono 1.866 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. – Asl Roma 2: sono 2.934 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

– Asl Roma 3: sono 656 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. – Asl Roma 4: sono 300 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. – Asl Roma 5: sono 1.205 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. – Asl Roma 6: sono 1.205 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Nelle province si registrano 4.662 nuovi casi: -Asl di Frosinone: sono 980 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. – Asl di Latina: sono 2.607 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. – Asl di Rieti: sono 554 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. – Asl di Viterbo: sono 521 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Per quanto riguarda le scuole, ricorda D’Amato nella nota, “è stato potenziato il contact tracing con 37 drive-in a disposizione degli studenti. Si accede solo su prenotazione sulla piattaforma (https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home) con la tessera sanitaria e indicando l’Istituto scolastico”. L’elenco delle strutture: via Clauzetto, Tor di Quinto, IDI, Santa Maria della Pietà, Cristo Re e Villa Betania (Asl Roma 1), Zooprofilattico (Asl Roma 2); Forlanini e Fiumicino (Asl Roma 3), Guidonia aeroporto e Valmontone (Asl Roma 5). Nelle Province Riello e Cittadella della Salute a Viterbo, Tarquinia, Civita Castellana, Acquapendente (Asl di Viterbo); ex Istituto Sani, Casa della Salute di Priverno, ospedale Fiorini di Terracina, Di Liegro a Gaeta, ex Rossi Sud 1 e 2, drive-in di Gaeta (Asl di Latina); via del Terminillo a Rieti, Passo Corese, Accumoli, Sant’Elpidio, Poggio Mirteto, Antrodoco e Magliano Sabino (Asl di Rieti); Frosinone, Pontecorvo, Atina, Sora, Cassino, Ceccano e Anagni pediatrico (Asl di Frosinone).