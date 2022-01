Covid, oggi nel Lazio 7.993 nuovi casi e 15 decessi

“Oggi nel Lazio su 24.907 tamponi molecolari e 11.341 tamponi antigenici per un totale di 36.248 tamponi, si registrano 7.993 nuovi casi positivi (-4.352), sono 15 i decessi (+9), 1.173 i ricoverati (+19), 152 le terapie intensive (-1) e +1.058 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 22%”. Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “I casi a Roma città sono a quota 4.631. Da domani andremo in zona gialla. Occorre prudenza e rispetto delle regole e correre con la campagna di vaccinazione- prosegue D’Amato- Siamo al 90,5% di seconde dosi over 12 anni, la fascia 5-11 anni ha superato il 10% con circa 40 mila somministrazioni. La fascia 12-19 anni e’ all’80% con oltre 341 mila somministrazioni. Con le terze dosi abbiamo superato il 42% degli adulti con oltre 2 mln di somministrazioni effettuate”. Nella prossima settimana è “atteso l’arrivo del farmaco anticorpi monoclonali per via orale. Le modalita’ di reclutamento e i centri prescrittori sono i medesimi degli anticorpi ad infusione”, dice l’assessore alla Sanità della Regione Lazio.