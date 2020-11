In relazione all’articolo apparso su Latina Oggi on line, in data odierna dal titolo “ Covid, Pronto Soccorso del Goretti al collasso. Infermieri a rischio” si precisa che la situazione di sovraffollamento dei PS è nota a tutti, ma presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Goretti, non viene messa a repentaglio la salute degli operatori che lavorano in sicurezza, c’è infatti una netta distinzione tra aree Covid e non Covid.

Nelle aree Covid gli operatori accedono dopo aver indossato tutti i DPI idonei nelle zone adibite alla vestizione e quando escono dall’area Covid utilizzano le aree dedicate allasvestizione.

Sicuramente il carico di lavoro in queste circostanze è gravoso, ma sono encomiabili professionalità e spirito di abnegazione di tutti gli operatori nel prestare le cure a tutti ipazienti.

L’Azienda sta operando in maniera continuativa nell‘assunzione di personale per rinforzare gli organici.

Il Direttore Uoc P.S. Ospedale Santa Maria Goretti

Dr.ssa Rita Dal Piaz

Il Direttore f.f. UOC Professioni Sanitarie Dip. Rete Ospedaliera

Dott.ssa Roberta Biaggi