Italia tutta in zona rossa a Pasqua, il 3, 4 e 5 aprile. E’, a quanto si apprende, cio’ che e’ stato comunicato oggi nella cabina di regia Governo-Regioni, al tavolo il ministro della Salute Roberto Speranza e i governatori.

L’orientamento alla zona rossa per la Pasqua era gia’ emerso in precedenza come ipotesi e il summit di oggi starebbe dunque confermando in maniera operativa questa opzione.

Fonte DIRE