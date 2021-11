Covid, tutte le norme del decreto sul super green pass

Ecco il decreto Covid sul ‘super green pass’, appena approvato dal Consiglio dei Ministri, per punti:

-Introdotto dal 6/12 il green pass “rafforzato”: si ottiene solo con vaccinazione o guarigione.

-La validità del green pass “rafforzato” scende da 12 a 9 mesi.

-Dal 6/12/2021 al 15/1/2022 valgono le nuove regole transitorie per le zone colorate.

-Il green pass “base” sarà obbligatorio dal 6/12 anche per: alberghi, spogliatoi per l’attività sportiva, trasporto ferroviario regionale e trasporto pubblico locale.

-L’accesso a spettacoli, eventi sportivi, bar e ristoranti al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche sarà consentito in zona bianca e gialla solo ai possessori di “green pass rafforzato”.

-Ulteriori limitazioni della zona arancione valide solo per chi non possiede il “green pass rafforzato”.

Continua la scheda sul nuovo decreto Covid che contiene la previsione di un super green pass. Ecco le altre misure:

-Vaccinazione obbligatoria estesa a personale amministrativo sanità, docenti e personale amministrativo scuola, militari, forze di polizia, soccorso pubblico dal 15/12.

-Richiamo obbligatorio per professioni sanitarie dal 15/12.

-Rafforzamento sistema dei controlli: entro 3 giorni dall’entrata in vigore del dl, i Prefetti sentono il Comitato provinciale ordine e sicurezza, entro 5 giorni adottano il nuovo piano di controlli coinvolgendo tutte le forze di polizia, relazionando periodicamente. Il decreto non cambia il regime di adozione delle mascherine.

-La mascherina resta non obbligatoria all’aperto in zona bianca e obbligatoria all’aperto e al chiuso in zona gialla, arancione e rossa. Sempre obbligatorio in tutte le zone portarla con sé e indossarla in caso di potenziali assembramenti o affollamenti.

-Restano invariate le tipologie e la durata dei tamponi.