Covid, Zingaretti: “Da lunedì Lazio sarà zona gialla”

Il Lazio da lunedi’ tornera’ ad essere zona gialla. Il governatore Nicola Zingaretti, parlando alla trasmissione di Rai Uno ‘Oggi e’ un altro giorno’ ha detto: “Da lunedi’ saremo zona gialla e dico, anche in zona gialla, riapriamo finalmente ma non al Covid e quindi stiamo attenti. Questo e’ il modo di stare in questa discussione ma non con le polemiche. Perche’ le persone non si aspettano polemiche ma di tornare alla normalita’ e per questo bisogna correre con i vaccini”.