“Oggi ho firmato una nuova ordinanza per rafforzare la rete della sanità del Lazio. Aumentiamo i posti letto negli ospedali, per un totale di 5310 posti letto Covid, 4409 ordinari e 901 di intensiva e sub-intensiva. Dall’inizio dell’emergenza, il personale medico sanitario è stato potenziato con 6495 assunzioni tra medici, infermieri e altre figure. Puntiamo al rafforzamento della parte medica con l’avvio del reclutamento di circa 1000 medici tra gli specializzandi. Disponiamo di 8 RSA Covid per un totale di 300 posti circa, 13 alberghi protetti Covid con assistenza medica e infermieristica per un totale di 724 posti e ci sono 100 Unità Speciali di Continuità Assistenziale Regionale (USCAR). Sono stati acquistati 10.000 nuovi saturimetri per misurare l’ossigenazione del sangue, da distribuire a persone in isolamento e anziani. In questi mesi abbiamo difeso il Lazio e la Capitale, ringrazio i cittadini per i comportamenti virtuosi, ora dobbiamo continuare così. Faccio un appello a tutte e a tutti per le prossime ore, giorni e settimane: teniamo alta la guardia”

Così sui social il governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti