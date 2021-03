Covid19, D’Amato: “Molto probabile Lazio diventi zona rossa”

“È probabile che il Lazio diventi zona rossa perche’ abbiamo un Rt a 1,31, ed essendo superiore ad 1,25 diventa una sorta di dato automatico”. Lo ha detto l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio Alessio D’Amato, a margine di una conferenza stampa.

“È pur vero che la pressione sugli ospedali non ha raggiunto le soglie che conoscono altre Regioni- ha aggiunto- Noi siamo molto al di sotto della soglia di allerta e anche il tasso di incidenza e’ lontano dai 250 casi per 100mila abitanti. Pero’ sono valutazioni della cabina di regia nazionale e noi ci rimettiamo alle loro decisioni. In linea di massima l’Rt ci colloca in una condizione di ulteriori restrizioni, molto probabilmente in zona rossa”