Cristian Leccese ufficialmente candidato sindaco per Gaeta 2022

Il punto di inizio di una nuova sfida politica ed elettorale: quella del rinnovamento, sulla scia della continuità. Cristian Leccese è ufficialmente il candidato sindaco che guiderà la coalizione politica attualmente rappresentata dal primo cittadino di Gaeta, Cosmo Mitrano, nelle prossime elezioni amministrative del 2022.

L’indicazione di Cristian Leccese è avvenuta nella giornata di oggi, al termine di un lungo confronto interno da parte delle componenti politiche e civiche che compongono la maggioranza di governo cittadino. Una riunione convocata dal Sindaco Cosmo Mitrano e che ha visto la partecipazione dei consiglieri comunali: Gennaro Dies, Katia Pellegrino, Maurizio Caso, Davide Speringo, Luigi Coscione, Michela Di Ciaccio, Pina Rosato, Pietro Salipante, Luigi Marzullo, Gennaro Romanelli, Luigi Gaetani e Rocco Galiano. Presente anche l’intera giunta con gli Assessori: Massimo Magliozzi, Angelo Magliozzi, Teodolinda Morini, Gianna Conte e Raffaele Matarazzo. Le forze politiche, attorno alle quali nasce la nuova coalizione elettorale denominata “Avantitutta, per FARE Gaeta ancora più GRANDE”, sono attualmente sette: Lista Mitrano, Avantitutta, Azzurri per Crescere ancora, Leali per Gaeta, Il Quadrifoglio, Azione Popolare e Gaeta Democratica. Obiettivo: affrontare le scommesse del futuro, continuando a trasformare Gaeta, per renderla ancora più moderna.

Cristian Leccese, classe 1981, dirigente d’azienda, ha collaborato politicamente sin dal 2007 con Cosmo Mitrano, ricoprendo i ruoli di consigliere comunale, assessore e vice-sindaco. Si è sempre occupato di politica dagli anni del liceo, impegnandosi attivamente dai comitati di quartiere all’associazionismo locale.

Cristian Leccese

“Noi crediamo in Cristian – dichiara il Sindaco Cosmo Mitrano -, nelle sue qualità umane e nelle competenze che lo contraddistinguono. Sono particolarmente emozionato e contento perché in questi anni ho visto crescere una nuova classe politica composta da tanti giovani che, nel tempo, come nel caso di Cristian, hanno ricoperto ruoli di responsabilità come amministratori della nostra città. La sua candidatura giunge al termine di una serena e proficua concertazione con tutti gli amici della grande coalizione, un gruppo unito nel quale ognuno apporta il giusto e fattivo contributo. Siamo certi che Cristian farà del suo meglio per rendere Gaeta ancora più grande: Gaeta, avanti tutta!”.

“Sono onorato – queste le prime parole del candidato sindaco Cristian Leccese – per questa grande responsabilità ed emozionato per la fiducia che è stata riposta nella mia persona. Negli ultimi dieci anni, grazie al prezioso lavoro di Cosmo Mitrano e dell’intera squadra di governo, abbiamo tracciato la rotta del fare, e Gaeta si è proiettata nel futuro. Nei prossimi anni, avremo a disposizione opportunità molto importanti, che non possiamo correre il rischio di perdere: le nuove scommesse del PNRR, della digitalizzazione, dello sviluppo economico-turistico e della rivoluzione verde. Dobbiamo saper coniugare tutto ciò con la qualità della nostra vita, l’inclusione sociale e la salvaguardia del patrimonio più grande che custodiamo: la cultura, la storia e l’ambiente. Per questo, è necessario andare avanti e mettere in campo le migliori energie che vanta la nostra Città. Dobbiamo rimboccarci le maniche e lavorare sodo, per rendere la nostra meravigliosa Gaeta ancora più grande”.

La rinnovata coalizione ha inoltre deciso di avviare i lavori per un vero e proprio laboratorio di idee e progetti, un reale spazio di “coworking”, in vista della definizione del programma elettorale. Si chiamerà “LAB32”, ossia Laboratorio Programmatico 2022-2032, e avrà l’intento di gettare le basi per una programmazione decennale, seguendo le linee guida del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dettate dall’Europa e dal Governo nazionale. Una visione strategica ad ampio raggio, che vedrà come punti di partenza fondamentali il miglioramento della qualità della vita e della sostenibilità ambientale, l’ascolto e la partecipazione, i servizi ai cittadini e alle imprese, l’associazionismo e l’inclusione sociale, la sicurezza e lo sport, il turismo, lo sviluppo economico e il lavoro.

Per tale ragione, si è scelto di allestire nella centrale Piazza della Libertà il LAB32, un punto di incontro, lavoro e confronto, che sarà presto operativo e vedrà la partecipazione degli esponenti delle componenti politiche della coalizione, dei candidati al Consiglio comunale, dei rappresentanti dell’attuale amministrazione comunale, nonché di tutti i cittadini interessati ad apportare il proprio contributo.

Si avvia così una nuova avventura politica per la Gaeta del futuro!

#avantitutta

Comunicato stampa