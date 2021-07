“Da Enea a Dante, alla Gaeta moderna”, missione compiuta per Marciano e VogamareGaeta

Oggi giovedì 1° luglio alle 8 è partito dalla spiaggia di Sant’Agostino, dalle acque antistanti il ristorante “Uso di Mare”, l’evento “Da Enea a Dante, alla Gaeta moderna” traversata per ripercorrere il cammino che fu del mitico eore troiano Enea.

La VogAmareGaeta presieduta da Maria Strozza con il suo equipaggio femminile con lancia a 10 remi, l’ironman Erasmo Marciano a nuoto (supportato per alcuni tratti da altri due nuotatori) ed Andrea Ricci in sup, hanno percorso in direzione Gaeta le sette spiagge per poi attraversare la Montagna Spaccata ed arrivare a Punta Stendardo, dopo oltre 5 miglia nautiche costeggiando uno dei tratti più spettacolari e belli della costa pontina.

Nonostante le condizioni marine non fossero delle migliori per la traversata, dopo circa 4 ore la traversata si è conclusa a Gaeta Medievale all’approdo di Gaeta Experience Oltremare Charter.

“Questa mattina tutto ci faceva sembrare che non potessimo nemmeno partire, invece ci abbiamo creduto lo abbiamo voluto e siamo arrivati senza particolari intoppi” così Maria Strozza presidente di VogamareGaeta.

Si ringrazia per i contributi foto e video Letizia Vella e Oltremare Charter per il supporto logistico.