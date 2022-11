Dà in escandescenza e aggredisce un medico. E’ successo al Dono Svizzero. Denunciata una donna

Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, con particolare riferimento a quelli contro il patrimonio e la persona. Nello specifico, i militari della dipendente Sezione Radiomobile del N.O.RM. di Formia, il giorno 08.11.2022 intervenivano presso l’Ospedale DONO Svizzero di Formia, e procedevano al deferimento in stato di libertà di una donna, classe 80, per il reato di Interruzione di servizio pubblico ex art 340 del CP.

Nello specifico alle ore 19:00 circa, il medico di turno richiedeva l’intervento dei militari visto lo stato di alterazione psicofisica della donna.

La donna aggrediva verbalmente e con ingiurie il medico che in quel frangente si stava occupando di un paziente con problemi cardio-circolatori, fino ad arrivare a sputare addosso alla stessa, impedendole così di svolgere le sue mansioni.

La donna, inoltre, continuava con tono minaccioso ad affermare che avrebbe dato fuoco all’ospedale e avrebbe ammazzato tutti i presenti. Nonostante la presenza delle Guardie Particolari Giurate della azienda “SICUR ITALIA” la donna non desisteva dall’ostacolare il lavoro del medico di turno e solo l’intervento dei militari, con cui iniziava una breve colluttazione, permetteva di porre fine a questa situazione di disordine: infatti, la stessa veniva bloccata dai militari, affinché potesse essere sottoposta a ricovero presso la stessa struttura sanitaria e si evitasse il ferimento di altre persone o il danneggiamento della struttura sanitaria.

Comunicato stampa