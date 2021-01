Da Napoli a Roma a tempo di Rock

Giovedì 21 gennaio, Napoli, Caserta, è ancora notte. Il viaggio di tanti pendolari campani diretti a Roma ha in serbo una sorpresa, molto gradita, tanto da valere un comunicato stampa diffuso dall’Associazione Pendolari Sannio-Terra di Lavoro ricco di apprezzamenti alla Regione Campania, committente del servizio e a Trenitalia. Cosa è successo? Ad aspettarli in stazione non hanno trovato il solito treno, bensì un Rock, il treno a due piani progettato e costruito interamente in Italia, nello stabilimento pistoiese di Hitachi Rail, ex Ansaldo Breda, modello di ultimissima generazione fiore all’occhiello della flotta regionale di Trenitalia e campione di comfort, affidabilità, sicurezza.

La corsa del Rock è partita alle 4.13 dalla stazione di Piazza Garibaldi ed è arrivato a Roma – dopo la sosta programmata a Caserta – poco prima dell’orario ufficiale delle 7.29 accolto dall’AD di Trenitalia Luigi Corradi, alla sua prima uscita pubblica, e dal direttore della Divisione Regionale Sabrina De Filippis. Nel viaggio inaugurale a bordo del Rock erano presenti, tra gli altri, i rappresentanti dell’Associazione Pendolari Sannio-Terra di Lavoro, accompagnati per l’occasione da Pietro Diamantini, responsabile Trenitalia della Campania.

LA SODDISFAZIONE DEI PENDOLARI

I pendolari hanno molto apprezzato la novità e nel loro comunicato stampa lo dichiarano senza troppi giri di parole: durante il viaggio, abbiamo potuto constatare personalmente il clima di soddisfazione che traspariva dagli sguardi e dai sorrisi di tutti i pendolari, tramutatosi in un caloroso “grazie” rivolto alla Dirigenza di Trenitalia che ci ha accolto al nostro arrivo a Roma Termini. Peri vertici dell’azienda di trasporto ferroviario del Gruppo FS, capeggiati proprio dall’amministratore delegato Luigi Corradi, fresco di nomina, la presenza in stazione, ma ancor più la decisione di inserire il Rock su questa rotta, rappresentano l’ultimo segnale, in ordine temporale, della costante attenzione rivolta alle persone che usano ogni giorno le corse regionali per spostarsi.

Con oltre 600 posti a sedere offerti, e una velocità massima di 160 km/h, il Rock è infatti costruito “a misura di pendolare”, garantendo comfort e servizi innovativi a bordo uniti a maggiore affidabilità nelle prestazioni, caratteristiche queste particolarmente apprezzate da chi, per ritmi lavorativi o di studio, si sposta tra casa, ufficio o scuola. Dopo i 24 Jazz già consegnati, saranno 37 i nuovi treni che circoleranno in Campania grazie al Contratto di Servizio siglato a dicembre 2019 da Regione Campania e Trenitalia.