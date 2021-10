Da Snake a Call of Duty: l’evoluzione del gioco mobile

Il 2020, anno della pandemia, ha rappresentato per tutto il comparto digitale online l’occasione per affermarsi definitivamente sul mercato. Sono stati moltissimi i software che hanno consolidato la loro posizione in questo delicato momento, ma in cima alla lista troviamo sicuramente i videogames per smartphone, scaricati il triplo di qualsiasi altra app. Sparatutto, giochi di sport, slot online , rompicapo e molti altri ancora sono solamente alcuni dei titoli preferiti dagli utenti.

Videogames e pandemia: l’accoppiata perfetta

Per molti aspetti l’anno pandemico del 2020 è stato devastante, e la crisi che ha generato la pandemia per tantissime aziende davvero senza precedenti. Per tante altre però, si è trattato solamente di un’opportunità per far fiorire il proprio business. Tra queste troviamo sicuramente le software house che sviluppano giochi per smartphone. Giocare con questi dispositivi è comodo, e per molti rappresentano un momento di svago e spensieratezza.

In realtà in alcuni casi viene segnalata persino una dipendenza da questa forma ludica, ma in discussione è solamente l’utilizzo dello strumento e non certamente lo strumento stesso. Ad ogni modo, nel primo trimestre di questo 2021 è aumentata la spesa sui due principali store (Android e Apple) del 40%. Lo stesso discorso è valido anche per il numero di download totali, cresciuti mediamente del 10%.

Quali sono i videogames mobili più scaricati?

Gli utenti che amano il gioco online scaricano videogames di ogni tipo. Ad andare per la maggiore sono sicuramente i titoli sportivi, in cima alla lista quelli calcistichi e di formula 1. ma altrettanto apprezzati sono anche le slot gratis e i rompicapo, ma anche i giochi platform. I mobile games oramai rappresentano un successo racchiuso in un semplice palmo di mano.

Sono passati molti anni dai primi tentativi di giochi mobile. Basti pensare al lontano 1997, quando Nokia propose sui suoi cellulari il famosissimo Snake. Da quel momento in poi è stato un susseguirsi di novità e innovazioni, grazie anche al progresso tecnologico degli smartphone. Ad oggi è possibile giocare con Call of Duty, giusto per fare un esempio, con un livello di dettagli altissimo, impensabile fino a qualche anno fa.