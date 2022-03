Dai dépliant ai social, come pubblicizzare la propria azienda in modo economico

Mai come oggi la pubblicità è l’anima del commercio e proprio per questo è importante adottare le strategie giuste per farsi conoscere dal pubblico. Se la propria è una piccola o media impresa, si può adottare un’efficace strategia pubblicitaria, che permetta di farsi conoscere con rapidità dal pubblico di riferimento, anche senza spendere un capitale.

I metodi classici per farsi conoscere

Se un’impresa vuole farsi conoscere, pur non avendo un budget elevato da devolvere per il raggiungimento di tale obiettivo, può ricorrere a strumenti a basso costo che, se ben sfruttati, consentono di mettere in pratica una strategia pubblicitaria vincente. Ci si può rivolgere innanzitutto ai mezzi messi a disposizione dalla pubblicità tradizionale. In questo caso occorre parlare dei volantini, dei dépliant e degli altri strumenti cartacei; ma anche degli spot sui canali radio locali o sulle piccole emittenti regionali, così come della pubblicità mobile, che sfrutta i mezzi di trasporto per diffondere il logo e il nome dell’azienda.

Un altro aspetto da non sottovalutare è il tradizionale passaparola: in questo modo è possibile farsi conoscere e riuscire ad allargare il bacino di utenti a cui vendere i prodotti o i servizi offerti. Un tipo di strategia molto efficace per diffondere il proprio marchio consiste nella realizzazione di gadget ad hoc, che può consistere ad esempio nell’acquistare dei capellini personalizzati di diversi modelli, recanti il logo dell’azienda. Distribuendo ai dipendenti prodotti facilmente utilizzabili anche al di fuori del contesto lavorativo, si potrà diffondere il proprio marchio suscitando curiosità in tutte le persone che incontreranno. Avere spesso sotto gli occhi un logo lo renderà familiare e quindi affidabile: è per questo che è consigliabile utilizzare molti canali per la riuscita di una buona strategia pubblicitaria.



La pubblicità e il web

Una pubblicità efficace non può non passare anche attraverso il web, che offre una serie di strumenti, anche gratuiti, da sfruttare. Tra questi, lo strumento per eccellenza è costituito dai social network: è importantissimo essere presenti su ciascuno e creare una propria pagina in cui pubblicare contenuti giornalmente. L’opportunità di comunicare con il pubblico in modo così diretto può essere utilizzata in molteplici modi, ad esempio per comunicare i valori della propria azienda, far conoscere i propri prodotti, i dipendenti, la realtà che si cela dietro al processo di produzione. Inoltre, per aumentare i numeri e l’interesse, un’ottima idea può essere quella di lanciare dei piccoli sconti o omaggi.

Con una newsletter, poi, si ha modo di realizzare un appuntamento costante con i propri clienti: ogni mail deve contenere informazioni interessanti, magari le novità proposte dalla propria ditta, degli sconti o piccoli approfondimenti su un argomento di interesse. Con il sito web aziendale, invece, è possibile offrire ai propri clienti informazioni sempre aggiornate, con tanto di contatti ben visibili, orari, posizione, catalogo e così via. Infine è bene sottolineare l’importanza di investire in una strategia SEO efficace, per posizionarsi ai primi posti sui motori di ricerca per ricerche che potrebbero essere attinenti all’azienda.