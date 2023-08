Dal 2 al 6 agosto a Fondi la 37^ edizione del Festival Internazionale del Folklore

Tutto pronto per la 37 ^ edizione del Festival Internazionale del Folklore Città di Fondi che si terrà dal 2 al 6 agosto tra Piazza Alcide De Gasperi e il quartiere della Giudea.

Anche quest’anno l’anfiteatro sarà al centro del mondo con i colorati e vivaci spettacoli di gruppi provenienti da ogni parte del pianeta. Protagonisti dell’edizione 2023 saranno la Nuova Zelanda (Taumata Whitireia), il Senegal (Ballet Dakar), il Messico (Ballet Folklòrico de la Universidad de Colima), l’Honduras (Grupo de Proyección Folklórica ZORZALES – Città di San Pedro Sula), la Romania (The folk group “Martisorul” House of Culture of Students Cluj-Napoca) e gli USA (Bailey Mountain Cloggers). L’Italia sarà invece rappresentata dal Gruppo Folklorico Città di Fondi.

Ad arricchire la proposta, come ormai dai diversi anni a questa parte, il team organizzativo guidato dal presidente dell’Associazione Aldo Accappaticcio e dal direttore artistico della manifestazione Luigi Di Vito propone anche una seria di eventi alla giudea volti a valorizzare il bagaglio di tradizioni enogastronomiche locali.

«Il Festival Internazionale del Folklore – commentano il sindaco Beniamino Maschietto e l’assessore alla Cultura e al Turismo Vincenzo Carnevale – ormai da quasi 40 anni è uno dei momenti più sentiti dell’estate fondana. Ogni anno l’organizzazione riesce nell’intento di superare la precedente edizione regalando al numeroso pubblico un vero e proprio giro del mondo in 5 giorni. Sempre più apprezzati anche gli eventi volti a valorizzare le nostre antiche tradizioni che consentono ai giovani di vivere spaccati di vita passata in via d’estinzione».

La manifestazione, organizzata dall’Associazione culturale Gruppo Folk Città di Fondi con il patrocinio del Comune nell’ambito del cartellone estivo “Fondi sotto le stelle”, è inserita nell’Albo regionale dei Festival del Folklore del Lazio e, grazie anche alla validità culturale e Internazionale acquisita negli anni, è riconosciuta dal CIOFF® mondiale (Consiglio Internazionale degli Organizzatori dei Festival del Folklore).

Il programma

Martedì 2 Agosto 2023 – Anfiteatro Piazza De Gasperi

ore 20:30 – Sfilata dei gruppi partecipanti per le strade principali di FONDI

ore 21:00 – Apertura del Festival (Inni Nazionali) con la presenza del sindaco Beniamino Maschietto e dell’assessore alla Culturae e al Turismo Vincenzo Carnevale ed esibizione dei gruppi internazionali: NUOVA ZELANDA, SENEGAL, MESSICO

Mercoledì 3 Agosto 2023 – Anfiteatro Piazza De Gasperi

ore 20:30 – Sfilata dei gruppi partecipanti per le strade principali di FONDI

ore 21:00 – Apertura del Festival con la presenza del Sindaco e dell’Assessore alla cultura ed esibizione dei gruppi internazionali: HONDURAS, ROMANIA STATI UNITI D’AMERICA

al termine cerimonia di chiusura col il classico scambio dei doni alla presenza delle autorità locali e del presidente Nazionale del CIOFF®.

Venerdì 4 e Sabato 5 Agosto 2023 – Largo Elio Toaff

ore 20:00 – Antichi mestieri e antichi sapori, dislocati nel cortile della Giudea e Largo Elio Toaff. Saranno previste postazioni dei mestieri: lattaio (con realizzazione di formaggi che saranno offerti ai visitatori in monodose), fornaio e pastaio; degustazione di antichi piatti della tradizione (pettola e fagioli, salsiccia stagionata, polenta e salsiccia, polenta e spuntature, dolcetti, formaggio ecc.).

5 Agosto 2023 – Largo Elio Toaff

ore 20:00 – Cortile della Giudea – VIII Conferenza Culturale “Il forno a legna costruzione, usi e credenze a Fondi e dintorni”. Relatori: Dott. Francesco Pannozzo, M° Paolo De Lellis, Dott.ssa Simona Savone;

Nei giorni 4. 5 e 6 agosto dalle ore 20:00 alle ore 23:00, Sale del Cortile della Giudea: si può visitare gratuitamente la mostra realizzata dal CIOFF® Giovani sugli strumenti musicali della tradizione nel mondo organizzata in collaborazione con l’Associazione culturale FOTOGRAFICHEMENTI.

Scansionando il QR-Code sotto ogni foto sarà possibile ascoltare il suono e vedere il video degli strumenti.

È stato inoltre indetto il 2° concorso “Fotografa il Festival” dedicato al fotografo Egidio Daniele. La mostra delle foto e la proclamazione dei vincitori si terrà a settembre 2023 nel cortile della Giudea.