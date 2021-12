Dal film al campo riparte l’avventura di Crazy for football verso i mondiali

Roma – Calcio a 5, salute e impegno sociale nel primo ‘Crazychallenge’ lanciato dalla Nazionale italiana ‘Crazy for football’ a cui hanno preso parte le due aziende Fabrick e Medtronic. A vincere questo speciale triangolare, a Roma nella cornice del ‘Pala Tolive’, è stata la compagine di Fabrick, che di fronte a un rumoroso e caloroso pubblico ha prima battuto 4 a 1 la selezione di Medtronic Italia e ha poi regolato per 3 a 1 la Nazionale, che in precedenza aveva sconfitto per 7 a 2 il team selezionato da Medtronic. Le tre squadre sono state quindi le protagoniste di questa prima edizione del ‘Crazychallenge’, evento che, in cambio di una donazione all’associazione ‘Ecos’ o ‘Crazy for Football’, consente alle aziende di affrontare la compagine italiana. In attesa di provare a salire nuovamente sul tetto del mondo nel 2022, gli azzurri guidati dal ct Enrico Zanchini, che in questi giorni si sono radunati per i primi allenamenti, sono attesi domani da un altro impegno all’insegna della fragilità e della socializzazione: i calciatori saranno infatti ospiti della casa circondariale di Rebibbia, dove affronteranno in amichevole una selezione di detenuti.