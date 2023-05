“Dalla parte di Golia”, una spy story tutta italiana firmata da Adriano Parodi

Genere: Romanzo di spionaggio

Pagine: 300

Prezzo: 14,46 €

Codice ISBN: 9798758940785

Il professore Adriano Parodi, emerito psichiatra e psicoterapeuta ha pubblicato la sua prima opera letteraria, intitolata “Dalla parte di Golia”. Si tratta di una spy story molto intrigante, in cui i protagonisti si ritrovano, partendo da un omicidio, a risolvere un intrigo internazionale. La vittima è il prof. Friedman, uno scienziato e direttore di un laboratorio di ricerca italo-francese, che dipende direttamente dal ministero della sanità, in cui sono applicati rigidi protocolli di sicurezza. Qualche giorno prima della morte, lo scienziato denuncia una intrusione in casa, dove apparentemente nulla sembra essere stato rubato. Sul caso di omicidio indaga la polizia francese, ma questo non ferma due poliziotti italiani, i quali sono stati i primi ad entrare in contatto con la vittima nel caso di intrusione. Si tratta del commissario Gino Balbi e del collega Cielo Curzi. Entrambi posseggono un potenziale investigativo molto alto, ma le vicende lavorative li hanno portati a rimanere ai margini delle attività di polizia e a fare il classico lavoro di scrivania. Si legge nel prologo dell’opera: “Gino e Cielo erano una coppia di poliziotti la cui carriera era stata segnata da diversi fallimenti: inevitabili nell’uno, brillanti nell’altro”. Nonostante l’alto potenziale, i due erano stati una delusione, tant’è che “da quasi un anno Gino e Cielo svolgevano lavori di scarso rilievo, il capo aveva smesso di contare su entrambi, si era stufato di aspettare quelle qualità che così brillantemente aveva intuito in loro, come amava vantarsi in giro, e che l’avevano spinto ad assegnare a ciascuno dei due casi anche complessi. Si era sbilanciato e aveva fatto una figura di merda. Ora basta, molta scrivania e poco altro”. Questo caso potrebbe rappresentare la svolta nella loro carriera e di certo non vogliono lasciarselo scappare. È la prima volta che i due lavorano insieme, ma in breve tempo i poliziotti scoprono una inattesa intesa, che può portarli a buoni risultati. Nella vicenda è coinvolta anche una figura femminile, si tratta della nipote del prof. Friedman, che è tanto misteriosa quanto bella: «Proprio Valentina quella dei fumetti di Crepax» farfugliò Cielo”. “Caschetto bruno, zigomi alti, fisico perfetto, occhi verdi” è questa la descrizione della giovane, che appresa la notizia della morte dello zio, inizia a investigare sul caso, coinvolgendo i due poliziotti. Ben presto, ci si rende conto che la vicenda porta ad un vero intrigo internazionale. Pagina dopo pagina, il lettore si sente coinvolto in una vicenda, apparentemente banale, ma che poi si rivela essere piena di colpi di scena. Questo romanzo è scritto con una tale maestria che sembra ricordare le atmosfere dei film di spionaggio, ma dalle atmosfere tipicamente italiane. La vicenda, infatti, è ambientata sulla costa ligure, che il lettore impara a conoscere grazie ai riferimenti che incontra nelle pagine. “Dalla parte di Golia” è una storia ben costruita, che vi regalerà delle piacevoli ore di lettura.

