Danneggia due statue di marmo nel giardino della chiesa. Arrestato 28enne

immagine di repertorio

Nella giornata del 17 maggio 2023 i militari dell’Aliquota Radiomobile del N.O.R. della Compagnia Carabinieri di Terracina, hanno tratto in arresto un 28enne straniero, senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, poiché nella notte ha danneggiato due statue di marmo poste entrambe all’interno del giardino di pertinenza della chiesa della Madonna di Pompei in località Ceriara di Priverno, riproducenti una la Madonna di Pompei e l’altra un Angelo. All’atto del controllo il giovane ha fornito anche false indicazioni sulla propria identità.

Su disposizione del Sostituto Procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Latina, con cui i militari operanti hanno lavorato in stretta collaborazione, il giovane è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Terracina, in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata del 18 maggio 2023, ove dovrà rispondere del reato di deturpamento di beni culturali ecclesiastici.