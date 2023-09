Detenzione ai fini di spaccio e resistenza ai Carabinieri: arrestato 29enne

Nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti presente nel Sud Pontino, il 12 settembre u.s., personale della Sezione Radiomobiledel N.O.RM. del Comando Compagnia di Formia ha tratto in arresto un uomo di 29 anni, di nazionalità egiziana, domiciliato a Formia (LT), per resistenza a P.U. e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’uomo era stato sorpreso mentre percorreva il centro abitato di Formia e, sebbene avesse tentato di evitare il controllo opponendo resistenza ai militari, veniva trovato in possesso di 18 gr. di hashish suddivisi in 18 stecche. In considerazione dei trascorsi giudiziari dell’uomo, la perquisizione è stata poi effettuata anche presso la sua abitazione ove sono stati rinvenuti ulteriori gr. 17 di hashish suddivisi in 7 stecche, opportunamente occultati, nonché materiale utile al confezionamento del narcotico (due coltelli con residui di hashish, 164 bustine in cellophane e un bilancino di precisione funzionante).

Ora il predetto è posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Cassino.