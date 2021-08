“Devo ricordarmi di dimenticarti”, l’appassionante romanzo d’amore di Cristina Prevosti

Casa Editrice: Brè Edizioni

Genere: Narrativa d’amore

Pagine: 264

Prezzo: 13,00 €

“Devo ricordarmi di dimenticarti” di Cristina Prevosti ci fa entrare nel mondo della moda e delle sfilate mentre ci racconta dieci anni nella vita della sua affascinante protagonista. Clara è una modella, ed è in quella fase dell’esistenza in cui deve cominciare a pensare a un piano B: ha infatti ventinove anni e sa che non potrà continuare per molto a calcare le passerelle. Un altro problema però consuma tutte le sue energie: una sua amica, Vincenza, la chiama per dirle che ha una relazione con Alberto, il suo fidanzato da quattordici anni; Clara è sconvolta, e non riesce a capacitarsi di come il suo grande amore possa averla tradita in questo modo. L’autrice ci fa quindi viaggiare dal 1996 al 1982, raccontandoci l’inizio della loro intensa storia: dopo i primi anni di felicità incominciano le liti a causa del suo lavoro di modella che la fa viaggiare molto e che non le lascia spazio per la vita privata – «Passammo gli anni successivi alternando periodi di folle amore a litigi furibondi, durante i quali decidevamo che ognuno sarebbe andato per la propria strada, ma dopo brevi distacchi ritornavamo a desiderarci, consapevoli che il nostro amore sarebbe stato indissolubile». Quando torniamo al presente, troviamo una Clara distrutta, che si butta a capofitto nel lavoro per non pensare e soprattutto per non soffrire; ella cerca inoltre rifugio nelle sue amiche storiche – Isa, Mara e Susy – che cercano di distrarla in ogni modo. Cristina Prevosti narra di un amore tormentato ma anche di una bellissima amicizia, che supera ogni ostacolo; con il loro costante supporto la protagonista cambia lavoro, diventando una commerciale nell’ambito della moda e poi una responsabile dell’ufficio stampa per una nota stilista ma, più ottiene successi professionali e più sembra si allontani dalla serenità – «Il mio cuore era diventato una pietra e non riuscivo ad accettare l’abbandono di quello che pensavo fosse “l’uomo della mia vita”, ma soprattutto il modo in cui era accaduto». Tra emozionanti viaggi e amori passeggeri che non lasciano il segno, Clara matura e si rende conto anche dei suoi errori e delle sue mancanze, riuscendo a trovare un equilibrio sia dal punto di vista professionale che privato. Quando la vita le mette ancora una volta Alberto sulla sua strada, la tentazione è forte ma sarà davvero pronta a rischiare ancora il suo cuore? E soprattutto, è la stessa donna che lui aveva conosciuto, o la sua evoluzione è stata così profonda da non potersi permettere di tornare indietro?

