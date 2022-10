Difendi Gaeta, nominati i due coordinatori Forbus e Mazza

Si è svolta ieri pomeriggio l’assemblea popolare Difendi Gaeta, i partecipanti hanno votato all’unanimità come coordinatori Alberto Mazza consulente ambientale con decennale esperienza nel settore pubblico e Jason Forbus scrittore e promotore culturale molto attivo sul territorio. Gli stessi danno appuntamento per la prossima assemblea che verterà sull’organizzazione delle prossime iniziative cittadine e che si terrà sempre in via Indipendenza 206 Lunedì 17 Ottobre alle ore 18. Tutti i cittadini che vogliano dare una mano sono i ben venuti, ma in particolare chi non si sente rappresentato né dalla maggioranza e né delle minoranze presenti in Consiglio Comunale.