“Dillo a Cristian”, il nuovo format per incontrare e ascoltare la voce dei cittadini

Incontrare e ascoltare la voce, le necessità e i progetti di ogni cittadino, strada per strada, quartiere per quartiere. La campagna elettorale di Cristian Leccese si arricchisce di un nuovo format, “Dillo a Cristian”, uno strumento attraverso il quale ci sarà la possibilità di un contatto diretto con il Candidato sindaco da parte di tutti coloro che abbiano necessità di esporre un problema, avanzare una richiesta, o anche soltanto di conoscerlo personalmente. Mettendosi a disposizione delle persone, tra le persone.

«Con il lancio di questo nuovo progetto – ha commentato Leccese – di fatto diamo ufficialmente forma alla sostanza, considerando che sono ormai diversi mesi che incontro quotidianamente cittadini, associazioni, operatori e realtà presenti sul territorio. È qualcosa che sento nel cuore e voglio fare, perché sono convinto che ascoltare direttamente la voce di ognuno, sia l’unica strada percorribile per arrivare ed essere vicino a tutti, senza lasciare indietro nessuno. Ritengo, infatti, che in campagna elettorale, così come nella vita istituzionale, sia necessario non sottrarsi mai al confronto, ma affrontare i problemi esistenti provando a trovare soluzioni, e dedicare tempo e attenzione a chi ha bisogno di esporre criticità e avere delle risposte. Ecco perché ho voluto, in maniera chiara e trasparente, pubblicare il mio numero di telefono personale (393.9054647), così da poter essere contattato direttamente, senza dimenticare i miei profili social, sempre disponibili. Devo dire che sto ricevendo tante segnalazioni e telefonate, girando la Città in lungo e in largo, e sono entusiasta del riscontro ottenuto».

Prosegue, così, la marcia di avvicinamento verso il 12 giugno, giornata in cui Gaeta sarà chiamata al voto per l’elezione del Sindaco e il rinnovo del Consiglio Comunale. Per la prossima settimana, sono previsti due importanti appuntamenti, che faranno entrare nel vivo la campagna elettorale: mercoledì 20, alle 18.30, con l’ultimo tavolo del LAB32, dedicato allo sport, al quale seguirà successivamente la definizione del programma di mandato della coalizione; mentre sabato 23 aprile, sempre alle 18.30, in Piazza della Libertà 32, sarà la volta del primo evento pubblico, reso finalmente possibile grazie alla fine dello stato di emergenza, al quale interverranno Cristian Leccese e il sindaco Cosmo Mitrano.

«Dopo tanta attesa a causa delle restrizioni Covid – prosegue il Candidato sindaco -, ci incontreremo tutti in un evento pubblico, inaugurando il nostro viaggio in piazza, a contatto con la gente, tra i nostri concittadini, finalmente con una piena e pubblica partecipazione popolare. Sarà l’occasione per vederci, guardarci negli occhi e gettare le basi, insieme, per fare Gaeta ancora più grande!».

Comunicato stampa