Diotima Itri debutta il 22 a Valvisciolo

Giornata da datare, quella di oggi , per l’associazione musicale “Diotima, il respiro delle donne” di Itri. Il gruppo, attivato dalla

prof. Lidia Cardi, già preside per oltre un decennio, presso l’Istituto Comprensivo del centro collinare e composto da una

variegata gamma di componenti, tutti rigorosamente di genere femminile, tra i quali molti docenti che dedicano gratuitamente il

tempo libero a questa passione tanto promozionale anche per l’immagine del paese, debutta, questa sera, a Valvisciolo in occasione della manifestazione “Musiche del Natale”, motivi tradizionali dal mondo per gli auguri della fascia lepina in occasione della festa della sacra Natività. Con il coro itrano anche il Collegium Musicum e SermoNota.

L’inizio dello spettacolo nella cornice tanto suggestiva dell’Abbazia, è fissato per le ore 18, con ingresso libero per il pubblico.

Comprensibile il momento di viva attesa per i componenti ai quali la prof. Cardi, plurilaureata con una particolare formazione

specialissima nel settore musicale, sta dedicando energie e impegno per vedere le “allieve” raggiungere quei traguardi cui ci si è

prefissi di arrivare proprio nella scia della portata storica e culturale della figura femminile, scelta didascalicamente come nome

dell’associazione, tanto celebrata da Platone nel suo “Simposio”, vale dire Diotima.

Orazio Ruggieri