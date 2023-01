Distribuzione kit sacchetti per la raccolta differenziata: lunedì il via

All’inizio della prossima settimana prenderà il via presso le frazioni di Formia la nuova

distribuzione del kit di sacchetti per la raccolta differenziata relativa al primo semestre 2023.

Il calendario strutturato nel mese di gennaio prevede:

Lunedì 16

Piazza A. Ricca di Maranola 09:00-15:00

Martedì 17

Piazza A. Ricca di Maranola 09:00-15:00

Mercoledì 18

Trivio Circoscrizione 09:00-15:00

Giovedì 19

Delegazione comunale di Castellonorato 09:00-15:00

Venerdì 20

Scuola Italo Calvino di Gianola 09:00-15:00

Nelle giornate indicate è sospesa la distribuzione del kit di sacchi per la raccolta differenziata

presso il Centro Comunale di Raccolta di Via Santa Maria a Cerquito n. 2.

Nel mese di febbraio sarà la volta dei quartieri di Mola, Castellone, Scacciagalline e San Pietro, San

Giulio, Penitro e le altre zone del territorio di Formia con un apposito calendario che verrà

pubblicato sulle pagine istituzionali in tempi brevi.

“La scorsa settimana – spiega il sindaco Gianluca Taddeo – si è tenuta una riunione con il neo

Amministratore Unico della Frz, Raffaele Rizzo, per concertare l’avvio della distribuzione

automatica delle buste utilizzando la tessera sanitaria. L’obiettivo nostro è quello di tutelare i

cittadini fornendo servizi adeguati che da tempo sono stati interrotti”.

“I cittadini potranno ritirare i sacchetti in maniera più semplice e rispetto al passato finalmente il servizio di distribuzione diventerà più moderno, semplice ed efficace per gli utenti”, commenta

l’assessore all’Ambiente Eleonora Zangrillo.