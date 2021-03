Donato un defibrillatore alla stazione di Formia-Gaeta

By

Si è svolta sabato 13 marzo 2021, presso la Stazione FS di Formia-Gaeta la cerimonia di consegna di un defibrillatore in memoria di Angelo Simone Pesci per iniziativa di un gruppo di amici, ex-pendolari in collaborazione col DLF di Formia.

La cerimonia ha avuto ufficialmente inizio alle ore 10:00 alla presenza della Famiglia Pesci, di rappresentanti delle R.F.I il Capo Unita Linea Dr. Emilio Spognardi, del Ing. Diego Cozzuto e del Presidente del DLF Gabriele Mario. Alla presenza, inoltre, di Don Antonio della Parrocchia di Sant’Erasmo, del Luogotenente Luigi Favoccia in rappresentanza del Comune di Formia e del Comandante del distaccamento Polfer Valerio Giuseppe.

La donazione rientra in quella iniziativa nata da storie di amicizia, solidarietà e generosità che si sono intrecciate gettando le basi di quell’esigenza nel ricordare un amico scomparso e promuovere allo stesso tempo un progetto di iniziativa solidale in favore di famiglie meno fortunate, il tutto in nome di Angelo Simone Pesci detto “Nino”.

Fondamentale ricordare l’importanza di tale strumento che oltre ad essere a disposizione della Stazione Ferroviaria e dei suoi passeggeri, è a disposizione di chiunque possa averne bisogno nelle vicinanze, in caso di necessità, essendo stato segnalato all’Ausl competente per la mappatura DAE sul territorio provinciale e regionale.