Doveva essere ai domiciliari, ma era in giro per le vie del centro. Arrestato

Incremento dei servizi di controllo disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Latina sul territorio di Sezze con l’impiego di numerose pattuglie concentrate in diverse fasce orarie, soprattutto nelle ore serali e notturne, onde garantire la sicurezza dei cittadini.

In particolare, intorno alle ore 19.45, durante un servizio esterno della pattuglia della Stazione di Sezze finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati i militari notavano un giovane setino di 26 anni che camminava a piedi per le vie del centro sorseggiando una birra. Circostanza alquanto anomala in considerazione che lo stesso si sarebbe dovuto trovare presso il suo domicilio in regime di arresti domiciliari.

L’uomo giustificava la sua presenza in strada come “necessità di prendere aria e comprare una bottiglia di acqua”, ma i militari si accorgevano subito che il soggetto versava in una condizione di grave alterazione psicofisica, così lo portavano presso la Stazione per eseguire tutti gli accertamenti finalizzati a verificare la situazione.

Tuttavia il giovane si opponeva con grande forza all’operato dei militari colpendoli con percosse e spintoni e continuando a minacciarli di morte.

Pertanto dopo le formalità di rito, i Carabinieri lo traevano in arresto per i reati di evasione, di resistenza e violenza a pubblici ufficiali.

Dell’intera vicenda veniva immediatamente informato il Sostituto Procuratore di turno presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina che ne disponeva la traduzione presso la casa circondariale in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

I Carabinieri di Sezze continueranno incessantemente a operare sul territorio per prevenire e reprimere i reati, ma soprattutto per garantire l’incolumità dei cittadini setini.

Infatti, l’attenzione del Comando Provinciale Carabinieri di Latina rimane alta e costante sull’intero territorio di competenza al fine di fornire una risposta concreta ed incisiva alle legittime pretese di ordine e sicurezza pubblica avanzate dai cittadini. Pertanto continueranno con assiduità i servizi di prevenzione e contrasto svolti dall’Arma dei Carabinieri, svolte dalle numerose pattuglie impiegate giorno e notte per il controllo della circolazione stradale e soprattutto per prevenire la commissione di reati contro il patrimonio, affiancando alla capillare perlustrazione del territorio una continua attività info-investigativa, contattando commercianti e cittadini al fine di acquisire quante più notizie utili per prevenire il ripetersi dei reati ed assicurare alla giustizia gli autori di quelli già perpetrati, è difatti fondamentale la collaborazione di tutti, non solo degli addetti ai lavori, ma anche e soprattutto della cittadinanza la quale è invitata a segnalare al numero di emergenza 112 qualsiasi situazione dubbia di cui venga a conoscenza.

Comunicato stampa