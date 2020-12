Drive In al Molo Vespucci di Formia. Marciano:” perché il Comune ha fermato l’allestimento?”

“In molte città sono stati allestiti dei Drive In per tamponi antigenici e molecolari da parte di privati convenzionati. Si tratta di infrastrutture di supporto ad una diagnostica diffusa sul territorio che risulta cruciale per prevenire i contagi. Non sostituiscono ma integrano un’offerta pubblica che è necessariamente sotto sforzo a causa delle ondate epidemiche. Anche a Formia tutto era pronto per allestirne uno al Molo Vespucci. Sarebbe stato organizzato da una rete di farmacie locali e medici di base in accordo con un laboratorio autorizzato dalla Regione. Malgrado da circa un mese la Giunta abbia deliberato a favore dell’iniziativa e tutti i pareri di rito siano stati raccolti, il Drive In nn è stato allestito. Da notizie ufficiose, sembra che il tutto sia stato bloccato dal Comune stesso, in particolare dalla Polizia Locale, e che l’operazione sia sfumata. Mi chiedo: perché? Perché a Gaeta, a Cassino, e in tanti altri Comuni si è potuto fare e da noi no? Speriamo di ottenere dei chiarimenti dall’amministrazione, se domani ve ne sarà ancora una. “

Così in una nota Claudio Marciano