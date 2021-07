“Due cuori in volo”, serata speciale in ricordo di Serena Pezzella e la piccola Dalia

Domenica 11 luglio 2021 si terrà – presso il Villaggio Don Bosco di Formia – il terzo memorial in ricordo della Dr.ssa Serena Pezzella e della sua piccola Dalia, residenti a Formia e scomparse l’11 luglio di tre anni fa in un incidente stradale.

“Due cuori in volo”, è cosi che la Dr.ssa Anastasia Pezzella, ideatrice dell’evento e sorella di Serena, ha scelto di intitolare la serata speciale in onore della sorella e della cara nipotina.

Il memorial è un modo per fermare nel tempo un’emozione, un ricordo, per poterlo condividere con gli altri. E’ ciò a cui tiene particolarmente la dr.ssa Anastasia Pezzella che spiega “Non vuole essere una serata triste – anzi, sarà un “dedicato” all’insegna della musica, dell’arte, fatto di sorrisi ed emozioni, con amici ed ospiti che omaggeranno Serena e Dalia con canzoni e performances”.

La serata – presentata da Ilenia Cavaliere – avrà come ospiti la performer e vocalist Pamela Placitelli – in arte Hera – il cui progetto “HERA” ha una produzione musicale che abbraccia sonorità internazionali, permettendo all’artista di farsi conoscere anche in Svizzera, Inghilterra e New York; l’artista Antonino Meschino, giovane cantante classe ’98 ,tra i vincitori del premio Bigazzi e partecipante di Sanremo Giovani nel 2016; Barbara Alicandro, coreografa e titolare della Scuola di Danza A.S.D. BE ART.

“Devo ringraziare – prosegue la dr.ssa Anastasia Pezzella – oltre agli artisti che hanno dimostrato grande sensibilità, coloro che sono dietro le quinte e si sono impegnati con la loro professionalità nella produzione di questa serata: il videomaker Pedro Marricco, Antonio Quagliozzi per il service e in particolar modo Don Mariano che ha permesso e contribuito in maniera attiva alla realizzazione dell’evento.”

Il memorial “Due cuori in volo” è in onore non solo di Serena e Dalia, ma di tutte le vittime di incidenti stradali. L’evento, con ingresso ad offerta libera, è autofinanziato e l’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza all’associazione Centro Laila (centrolailavolontari@virgilio.it) – associazione di volontariato ONLUS che opera dal 1984 e si rivolge ai minori con disagi socio-economici e familiari e svolge sul territorio un’importante opera di sostegno verso le famiglie – per sostenere chi ha più bisogno, esattamente come, nella sua innegabile umanità, avrebbe voluto Serena.

L’appuntamento è domenica 11 luglio 2021 alle ore 20:00 presso il villaggio Don Bosco di Formia in Via Appia lato Napoli, 80 – 04023 Formia (LT).