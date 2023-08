“E la sabbia diventa…”, 14ª edizione “live”

L’arte e la creatività non conoscono limiti di età, di forme, di materiali; e se è il mare ad ispirare, ecco nascere dalla sabbia castelli, mostri, personaggi dei cartoni animati e tutto ciò che dalla fantasia può scaturire. E proprio la sabbia come materia di espressione dell’estro creativo è anche quest’anno protagonista dell’appuntamento con “E la sabbia diventa…” ormai giunto alla sua quattordicesima edizione “live”.

Sabato 26 agosto, dalle ore 9,00 alle 14,00, la spiaggia di Serapo diventerà un museo a cielo aperto di sculture di sabbia in cui fantasia ed originalità la faranno da padrone; come nelle edizioni precedenti anche quest’anno c’è la possibilità di attenersi ad un tema scelto dagli organizzatori, per questa edizione il “100° anniversario della nascita del Disney Brothers Studio” e il “30° anniversario dell’Unione europea”.

L’evento sarà organizzato dall’Associazione culturale Horus alla quale è possibile rivolgersi per iscrizioni, per conoscere i lidi aderenti e per maggiori informazioni sulla gara. Per le iscrizioni, è possibile anche rivolgersi agli stabilimenti balneari aderenti oppure consultando la pagina Facebook “Horus Club & Gaeta Games”. Su quest’ultima il pubblico potrà votare la scultura che reputa più bella attraverso i Like alle foto che verranno pubblicate dalle ore 15,00 alle ore 19,00 di sabato 26 agosto. La premiazione si terrà alle ore 20,45 presso “Sottosopra” in Via Monte Grappa, 57.



E allora, pronti, palette…via! Tutti sulla spiaggia armati di secchielli, palette, rastrelli e, soprattutto, tanta creatività. Per info 328.8346913.