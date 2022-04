Elezioni 2022, Leccese:”una nuova vita per l’area ex Vetreria”

Un piano di riqualificazione urbana, atteso da 40 anni, nel cuore pulsante di Gaeta. Protagonista sarà il sito dell’ex Vetreria, che dopo decenni potrà tornare a vivere, grazie ad un progetto ideato dall’Amministrazione Mitrano e portato avanti dal candidato sindaco Cristian Leccese, proiettando Gaeta sempre di più nel futuro.

L’idea è di procedere ad una riconversione turistico-culturale dell’area, circa 25mila mq, realizzando una serie di infrastrutture di interesse pubblico, restituendo alla Città una grande zona centrale, per anni simbolo di abbandono e degrado, e trasformandola in un luogo di passaggio e di incontro.

La prima opera alla quale dare vita, anche grazie ai 5 milioni di euro concessi a tal riguardo dai Ministeri dell’Economia e Finanze, dell’Interno e delle Infrastrutture e mobilità sostenibili, sarà un “Polo museale dei Maestri vetrai”, un luogo che rappresenterà un omaggio al sacrificio di tanti concittadini che proprio lì hanno contribuito a scrivere la storia di Gaeta.

Inoltre, è prevista la creazione di spazi aperti, come piazze e parchi a beneficio della collettività, di un auditorium comunale, di un ostello della gioventù e di nuovi posti auto, così preziosi in un punto nevralgico cittadino, a due passi dal mare e dalle attività commerciali.

Strategica, ai fini della viabilità urbana, in modo particolare nei periodi di maggior intensità del flusso turistico, sarà la nuova connessione viaria tra via Mazzini e Corso Italia, che permetterà un miglioramento del collegamento tra Corso Cavour e via Marina di Serapo.

«Negli ultimi dieci anni – ha dichiarato il candidato sindaco Cristian Leccese -, abbiamo finalmente tracciato la rotta del fare, affrontando temi irrisolti da decenni. Il cuore della nostra meravigliosa Gaeta, l’area della ex Vetreria, è stato oggetto di un piano di riqualificazione urbana, che vedrà la realizzazione di opere e infrastrutture di interesse pubblico. Un progetto atteso dall’intera Città da più di 40 anni, e che grazie all’Amministrazione Mitrano, nella quale sono stato impegnato attivamente e fattivamente in prima persona, trasformeremo in realtà. Nel futuro, ci attendono molte altre sfide, scommesse e opportunità, che non possiamo correre il rischio di perdere. È, dunque, di fondamentale importanza farsi trovare pronti, con piani cantierabili e soprattutto una squadra di governo che sappia trasformare i progetti in fatti. Per questo, insieme ai tanti amici che hanno deciso di sostenere la mia candidatura a sindaco di Gaeta, intendo lanciare una nuova sfida per il futuro: fare Gaeta ancora più grande!».

Comunicato stampa