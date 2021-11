Elezioni 2022, M5S Gaeta: “Tanti i cittadini che si sono e si stanno avvicinando a noi”

Il MoVimento 5 Stelle a Gaeta ha iniziato poco meno di un anno fa un percorso nuovo e virtuoso. Sono tanti i cittadini liberi e volenterosi che si sono e si stanno avvicinando a noi permettendoci di incrementare grazie alle loro competenze e al loro spirito intraprendente questa sfida.Un percorso innovativo e pieno di speranze che ci porterà indubbiamente nei prossimi mesi e nei futuri cinque anni a crescere consentendo così di dar voce ai tanti cittadini che meritano un modello di approccio differente verso la Politica e nei confronti delle varie necessità quotidiane. Un cammino che sembrava in salita, ma che ha preso spunto dall’assenza di inutili e dannosi personalismi per ripartire. Rivendichiamo i passi fin qui compiuti e i temi difficili trattati che rappresentano per noi i primi impegni da assumere verso i cittadini e gli stessi per i quali ci siamo battuti con determinazione durante gli intensi colloqui con le altre forze politiche. Il documento sottoscritto nei mesi antecedenti è il nostro faro e siamo certi caratterizzi l’idea migliore per poter offrire un fattivo contributo alla creazione di quel polo progressista di cui la città ha bisogno. Nello stesso momento non possiamo esimerci da esprimere un’osservazione in merito al quadro che va delineandosi per il Partito Democratico di Gaeta, impegnato nella costruzione del nuovo congresso. In linea con il nuovo corso politico e le conseguenti scelte nazionali, regionali e locali non possiamo che augurarci una segretaria autorevole e di spessore, con la quale interloquire, arricchire e proseguire questo progetto, e che dimostri discontinuità dalla situazione odierna nelle parole, ma sopratutto con azioni concrete.Solo così il MoVimento 5 Stelle potrà continuare a lavorare con lealtà e rispetto reciproco con i rappresentanti di tale sfondo, senza precluderci, quindi, di considerare se le altrui intenzioni saranno complementari con le nostre.Sarà nostra premura porre le riflessioni più opportune e, consci di dover esprimere un reale cambiamento, prenderemo atto delle decisioni scaturite dal congresso per valutare qualsiasi azione politica in tale ambito, volta a non cadere in mere operazioni di facciata.

Comunicato stampa Movimento 5 stelle Gaeta 2050