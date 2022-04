Elezioni a Gaeta, Sabina Mitrano:”chiedo il sostegno di tutte quelle forze politiche cittadine che si richiamino a valori progressisti, ecologisti ed europeisti”

By

Alle forze civiche e politiche per il cambiamento.

Le elezioni amministrative sono ormai alle porte, e nello scenario politico di Gaeta c’è una coalizione che da oltre un anno sta lavorando alla costruzione di una reale e totale alternativa all’amministrazione attuale, che ha visto a capo Cosmo Mitrano e che propone per il futuro, in palese continuità, Cristian Leccese.

La nostra coalizione, composta da forze civiche e politiche, si colloca chiaramente in un campo riformista. Un campo largo per il cambiamento.

La presenza di UNA NUOVA STAGIONE, oggi parte preziosa e maggioritaria del Partito Democratico, e di EUROPA VERDE connotano chiaramente il “campo di gioco”, avendo una ben definita matrice politica. La presenza di GAETA COMUNITA’ DI VALORE conferisce alla coalizione il valore aggiunto della forza civica nata dal basso ed a sostegno di ben chiari valori.

Per questo motivo, come candidata alla carica di Sindaco di questa coalizione, e consapevole che altri contributi possono solamente giovare all’esperienza sin qui costruita, chiedo il sostegno di tutte quelle forze politiche cittadine che si richiamino a valori progressisti, ecologisti ed europeisti, nonché ad associazioni e movimenti desiderosi di costruire, per Gaeta, un futuro alternativo al penalizzante sistema di potere che fino ad oggi ha guidato la città.

Auspico che il Partito Democratico, che nel recente congresso ha rinnovato la segreteria ed il direttivo, possa dare dimostrazione tangibile della nascita di un “nuovo corso” abbracciando questa sfida. Cogliendo l’occasione per dare finalmente un segnale di reale cambiamento di rotta posizionandosi in maniera alternativa rispetto alle vecchie spiacevoli dinamiche locali ed in piena sintonia con le richieste che arrivano dalla società civile

Un futuro di buona amministrazione, onestà, di sviluppo economico e culturale darebbe ottimi risultati nell’interesse della cittadinanza.

In ultimo, ma è tra tutte la cosa più rilevante, domando sostegno a tutti i singoli cittadini, che possano voler dare il proprio contributo a questo processo realmente partecipato e volto alla costruzione di una urgente rinascita per la nostra amata città.

Per dimostrare, tutti insieme, il coraggio di cambiare… davvero!

Comunicato stampa