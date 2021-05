Elezioni amministrative Formia, Ripartiamo con Voi: “Amato La Mura è il nostro candidato a sindaco”

“Post fata resurgo è il motto che caratterizza la storia di Formia nei secoli per la sua volontà e capacità di rinascita dopo le avverse sventure. E ben visibile lo stato di progressivo declino sociale, economico, culturale e ambientale della nostra città. Un arretramento che si è accentuato negli ultimi anni ed è culminato nel recente fallimento dell’amministrazione del sindaco Paola Villa per l’inidoneità della stessa a indicare una pur minima prospettiva a questa città.

Il gruppo ‘Ripartiamo con voi’, che sosteneva l’esperienza civica della villa per il bene della città, con responsabilità ha determinato la fine anticipata di quella gestione della cosa pubblica condotta in maniera “qualunquista”, approssimativa e “alla giornata”.

Formia, oggi, per poter effettivamente sperare e mirare alla ripresa del suo ruolo “primario” nello scenario del Sud Pontino e poter guardare al suo futuro con fiducia, necessita di un buon e competente governo cittadino basato su un programma semplice finalizzato a un progetto di città. In buona sostanza un nuovo inizio guardando avanti con coraggio, con la consapevolezza delle inevitabili difficoltà di percorso, ma con il coinvolgimento delle ampie energie risorse umane, che costituiscono la vera forza della città, possiamo dar corso all’auspicata svolta per la “Rinascita” cittadina.

A riguardo il “gruppo Ripartiamo con Voi” ha riscontrato una visione comune con altre formazioni politiche e civiche costituenti una coalizione aperta e attenta a ulteriori contributi, già ricca di esperienze amministrative e adeguati canali istituzionali con l’obiettivo di chiedere i nostri concittadini il loro consenso per dare alla città un’ amministrazione capace e coesa impegnata su un programma credibile, perché realizzabile, concentrato su specifici punti qualificanti per dare un volto nuovo alla nostra Formia. Siamo fortemente intenzionati a lavorare per consentire alle nuove generazioni di costruire un avvenire di sviluppo armonioso e di crescita costante con valori sociali e umani per una comunità di cittadini laboriosi e attenti all’ambiente di vita.

Nell’ambito di quest’ottica il gruppo Ripartiamo con Voi”, unitamente alle altre forze componenti l coalizione ritiene indicare quale candidato Sindaco di Formia, per la già maturata esperienza amministrativa per le sue qualità etiche e morali, il dottor Amato La Mura.

Nota stampa lista civica “Ripartiamo con Voi”