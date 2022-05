Elezioni comunali Gaeta: Antonio Salone candidato sindaco dell’Alternativa (VIDEO)

Anche Antonio Salone scende in campo con la candidatura a primo cittadino di Gaeta.

Imprenditore edile ed ex assessore all’ambiente, allo sport e ai servizi sociali nell’amministrazione di Antonio Raimondi, il candidato è sostenuto dalla lista di Alternativa Gaeta, espressione del partito nazionale Alternativa C’è.

Salone propone insieme alla propria squadra un percorso programmatico che individua 13 punti “per disegnare la Gaeta del futuro integrando qualità amministrativa, economica, sociale ed ecologica”.

“La stazione deve tornare alla città!”: questo il primo punto del programma elettorale, con la riacquisizione dell’area ex Ferrovie dello Stato.

Salone rivolge la propria attenzione ai “problemi del popolo”, a partire dal lavoro. Ciò sarà possibile ripensando al modello di gestione dei servizi al territorio. Il candidato propone infatti l’istituzione di una società a prevalente partecipazione comunale: la “Gaeta servizi” per la gestione e manutenzione di servizi e beni comunali “che possa lasciare un lontano ricordo di appalti sospetti, possibili infiltrazioni criminali e lavoro lontano da Gaeta”. Altre unità lavorative potranno poi essere impiegate nel porto di Gaeta, nella cura del decoro del parco Monte Orlando e nella gestione della discoteca, altro punto programmatico con cui Salone si rivolge ai giovani.

Per quanto riguarda le risorse da impiegare per la realizzazione del proprio programma, il candidato ha sollevato la necessità di coinvolgere un revisore dei conti di propria fiducia. “Se non vediamo che cosa ha lasciato l’amministrazione Mitrano, ad oggi non posso dire il mio bilancio”. La sua candidatura si fa comunque forte del sostegno dell’onorevole Raffaele Trano, membro della commissione Bilancio e già presidente della Commissione Finanze alla Camera dei Deputati.

Il programma di Salone prevede anche progetti che possano coinvolgere il Golfo tutto, come ad esempio l’istituzione di un impianto di compostaggio ed il rifacimento delle condutture idriche.

Conclude il candidato: “Con Antonio Salone sindaco, tutti usufruiranno della ricchezza del nostro territorio”.

Maria Concetta Valente