Elezioni a Gaeta 2022: Leccese (64,85%) è il nuovo sindaco. Tutti i risultati

Cinque i candidati a sindaco per le elezioni amministrative di Gaeta: Cristian Leccese, alla testa di 8 liste (Avantitutta, Azione Popolare, Azzurri per crescere ancora, Gaeta Democratica, Gaeta Tricolore, Leali per Gaeta, Lab32, Mitrano nel Cuore); Sabina Mitrano, 3 liste (Partito Democratico, Gaeta Comunità di Valore, Europa Verde); Silvio D’Amante, 2 liste (Insieme per Silvio D’Amante, Movimento 5 Stelle); Antonio Salone (Alternativa Gaeta); Benedetto Crocco (Partito Comunista)

Totale votanti 11703, 1285 elettori in meno rispetto al 2017 (12.988)

Il sindaco uscente Cosimino Mitrano è arrivato al point di Cristian Leccese