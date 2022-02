Elezioni Gaeta, Marco Di Vasta appoggia Cristian Leccese

Alle prossime elezioni amministrative appoggerò il candidato sindaco Cristian Leccese. È una scelta convinta, condivisa e sentita, in continuità con quanto fatto nel mio percorso politico negli ultimi 10 anni e in piena sinergia con l’attuale maggioranza.

Con il candidato sindaco ho avuto un lungo confronto nel quale sono stati accolti alcuni punti programmatici che per me erano imprescindibili e che riguardano l’emergenza sociale e abitativa, la disabilità, la portualità, la crisi occupazionale. Su questi temi ho trovato apertura, consenso e una visione comune, cosa che non ho riscontrato nel dialogo intrapreso con altre sensibilità politiche presenti sul nostro territorio.

Per tali motivi, in piena condivisione con tutto il nostro gruppo, abbiamo scelto di sostenere Cristian Leccese, persona seria e competente, con il quale ho avuto già modo di collaborare in passato su altri progetti importanti e andati a buon fine, come ad esempio la costituzione del consorzio intercomunale delle farmacie laziali con la creazione della prima farmacia comunale della nostra città, la stesura del regolamento dehors per le attività commerciali e il vademecum per la disciplina degli arenili liberi.

Siamo sempre riusciti a trovare una sintesi sulle problematiche affrontate che ci permettesse di tutelare tutti gli attori coinvolti raggiungendo,peraltro, ottimi risultati.

Sono certo che la stessa concretezza sarà messa in campo da Cristian Leccese qualora fosse eletto sindaco alle prossime elezioni.

Per questo abbiamo deciso di aderire al suo progetto andando oltre i simboli dei partiti e costituendo la lista Gaeta Tricolore. Non cambia la mia posizione politica personale all’interno di Fratelli d’Italia.

Non è questo il momento di chiudersi in contrapposizioni ideologiche. È il momento di concentrarsi sulla città e su ciò che è meglio per Gaeta e per i cittadini gaetani e questo sarà quello che faremo insieme alla coalizione del candidato sindaco Cristian Leccese.

Lo dichiara il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Gaeta Marco Di Vasta