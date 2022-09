Elezioni, Pernarella (M5S Lazio): “In provincia di Latina risultati sopra le aspettative, ma a vincere è ancora il modello Terracina”

“Le elezioni politiche hanno consegnato, anche nel Lazio, un risultato al Movimento 5 Stelle al di sopra delle aspettative. Per questo voglio ringraziare i circa 50mila cittadini che nei due collegi afferenti alla provincia di Latina hanno voluto premiarci con il loro voto”.

Così la Consigliera M5S alla Regione Lazio Gaia Pernarella.

“Un risultato politico decisamente buono – spiega Pernarella – che in alcuni comuni, come Aprilia, Minturno e Formia, ci certifica come il secondo partito della provincia, e come terzo partito a Latina, a Fondi e a Terracina. C’è da rilevare, purtroppo che, nella provincia, il vincitore è stato proprio il modello Terracina, così osannato ma che ha portato, il mese scorso, all’arresto di esponenti della Giunta, appartenenti a Fratelli d’Italia, e di alcuni dipendenti del Comune”.

“Questo modello – prosegue Pernarella – esalta un partito che combatte le diversità, che guarda solo ai forti e calpesta i deboli e che ha dichiarato di voler scardinare tutte le conquiste di civiltà fatte in questi anni, come il Reddito di Cittadinanza”.

“Dal canto nostro – aggiunge la consigliera M5S – non abbiamo intenzione di tradire gli elettori e per questo continueremo a portare avanti le battaglie che ci hanno contraddistinto. Difenderemo il Reddito di Cittadinanza anche se sarà necessario tornare a protestare in piazza e sono certa che molti cittadini saranno al nostro fianco. Continueremo a batterci per una Transizione Ecologica seria e non di facciata, per un cambiamento economico che guardi al rispetto dell’ambiente, per arrivare alla neutralità climatica che l’Europa ci chiede. Noi resteremo dalla parte dei cittadini e lo faremo non chiudendoci nelle stanze ma rimanendo per strada, ascoltando le tematiche e portandole all’interno delle istituzioni” conclude Gaia Pernarella.