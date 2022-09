Elezioni politiche, Terzo Polo: “Risultato soddisfacente che conferma la possibilità di lavorare per strutturare a livello territoriale il progetto politico”

“In linea con il trend nazionale, come Terzo Polo Azione – Italia Viva abbiamo ottenuto un soddisfacente risultato anche in provincia di Latina superando il 6% dei consensi. L’esito delle elezioni politiche, frutto di un lavoro meticoloso e costante da parte dei rappresentanti di Azione e Italia Viva, rappresenta un buon punto di partenza per un processo di radicamento organico a livello territoriale. Noi siamo pronti a rispondere a questa fiducia che i cittadini hanno riposto nel Terzo Polo a livello nazionale e

proseguiremo ad impegnarci per rafforzare e consolidare questa esperienza in tutta la provincia di Latina. Siamo soddisfatti del risultato ottenuto nei nostri territori: nonostante una campagna elettorale velocissima di sole 4 settimane siamo riusciti a

superare una media del 6% in Provincia con importanti “picchi” raggiungendo anche oltre il 10% in varie città.

Ha inizio una nuova stagione politica per tutto il Paese. Ringraziamo uno ad uno i tantissimi attivisti e referenti di Azione-Italia Viva, gli amministratori locali, i volontari e i cittadini che hanno contribuito attivamente a questa campagna elettorale permettendo di ottenere un buon risultato in Provincia di Latina. Risultato che ci consentirà da un lato di partecipare e contribuire alla vita delle amministrazioni locali, dall’altro di iniziare sin da subito a radicare il nostro progetto per lavorare in vista delle prossime elezioni regionali”.