Elezioni Sabaudia, Fratelli d’Italia compatta su Enzo Di Capua: “L’uomo giusto per un cambio di passo”

Fratelli d’Italia ha ufficializzato il sostegno ad Enzo Di Capua nell’evento di presentazione del candidato sindaco di Sabaudia che si è tenuto ieri presso l’Hotel Le Palme.

A rappresentare il partito il coordinatore provinciale senatore Nicola Calandrini, l’eurodeputato Nicola Procaccini e il vice portavoce regionale Enrico Tiero, oltre al portavoce comunale Tonino Magnanti e ai consiglieri comunali uscenti Piera Polisena e Renato Bianchi.

“Oggi iniziamo un percorso importante per la città – ha dichiarato il senatore Nicola Calandrini – Ringrazio Enzo Di Capua per aver messo a disposizione la sua candidatura in un momento delicato per Sabaudia. Enzo è un galantuomo, una persona seria e per bene che può dare una spinta a Sabaudia. Quando abbiamo ufficializzato l’appoggio di FdI e Lega, io ho detto ad Enzo che a Sabaudia serve un cambio di passo, dopo un momento di disorientamento: va recuperato il rapporto con la cittadinanza e va guidata l’amministrazione comunale in modo diverso rispetto al passato. Sabaudia ha delle enormi potenzialità, vanno create sinergie importanti affinché ci sia sviluppo e turismo sostenibile, trovando equilibrio tra natura, turismo e rilancio della città che non può avvenire solo nei tre mesi estivi. Sabaudia può essere il comune capofila del turismo di questa provincia. Serve una visione d’insieme e un ragionamento di ampio respiro. Sabaudia deve tornare al centro della provincia ed essere la città dei sabaudiani tutto l’anno, vivendo di luce propria. A Sabaudia non si gioca una partita facile, ci sarà bisogno di liste competitive, di una campagna elettorale casa per casa, spiegando il progetto per la città. C’è ancora possibilità di allargare e includere nella coalizione altre liste ed altri candidati che possono fare un passo indietro. Enzo ha l’esperienza di un consigliere comunale, non è solo l’uomo delle istituzioni che si mette a disposizione della città, e questo è un aspetto importante che altri candidati non hanno: se riusciamo a convincere i cittadini di Sabaudia di questo, Enzo sarà il prossimo sindaco della città”.

“Quando inizia un’avventura come questa c’è l’emozione di qualcosa di grande che può diventare ancora più grande – ha aggiunto Nicola Procaccini – la politica è qualcosa che si vive insieme e non è il progetto di un sindaco. È il progetto di una comunità che in campagna elettorale decide di costruire la città che verrà. Sabaudia è una città unica al mondo, sprigiona bellezza da tutte le parti ed è per questo che deve essere curata, amata, protetta, deve essere aiutata a crescere ancora di più e a sviluppare le sue potenzialità, a partire dal turismo. Io credo che Enzo Di Capua sia la sintesi perfetta che consente a Lega e Fratelli d’Italia di andare insieme, siamo i due più grandi partiti del centrodestra e non siamo soli, ci saranno dei movimenti civici. I partiti da soli rischiano di essere autoreferenziali, mentre i civici da soli rischiano di avere un orizzonte limitato perché non hanno legami con la Regione, l’Europa e lo Stato. La sintesi tra partiti e movimenti civici può essere la rivoluzione di cui ha bisogno Sabaudia e credo che la città abbia anche bisogno di una rivoluzione generazionale, di una sintesi tra persone che hanno maturato esperienza, e di forze fresche, energie nuove. So che nella coalizione che supporterà Enzo ci sarà tutto questo ed è qualcosa che può diventare il valore aggiunto della coalizione”.

“Presentare l’amico Enzo Di Capua come candidato sindaco per noi è un onore, è la persona giusta nel posto giusto – ha dichiarato Enrico Tiero – Insieme alla Lega abbiamo fatto delle valutazioni sul campo individuando Enzo come candidato, in una coalizione dove sono presenti già altre due liste civiche. Noi non volevamo solo un candidato sindaco, noi vogliamo il sindaco di Sabaudia. Saremo vicini ad Enzo dandogli supporto in campagna elettorale. Enzo è persona pacata, focalizzata sui contenuti nonostante tutto ciò che è successo a Sabaudia. Noi vogliamo portare le soluzioni ai problemi di un territorio che è bellissimo. Enzo rappresenta tutti noi”.