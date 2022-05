Elezioni Sabaudia, Fratelli d’Italia deposita la lista dei candidati al consiglio comunale

Nella giornata di ieri Fratelli d’Italia ha depositato presso l’ufficio elettorale comunale il simbolo e la lista dei candidati al consiglio comunale di Sabaudia a sostegno di Enzo Di Capua sindaco. A consegnare i documenti il vice portavoce regionale Enrico Tiero e il portavoce comunale Tonino Magnanti.

“Auguri e in bocca al lupo ad Enzo Di Capua e ai nostri candidati al consiglio comunale – dichiara il coordinatore provinciale senatore Nicola Calandrini – Abbiamo creato una lista competitiva, guidata dai vertici locali del partito e dai consiglieri comunali uscenti. A loro si sono aggiunti militanti con esperienza politica e debuttanti. Li accomuna l’entusiasmo e il sogno di contribuire a creare un’altra Sabaudia. Da oggi saremo tutti impegnati, io con loro, in una campagna elettorale casa per casa, per convincere i cittadini che Sabaudia merita di più, e che Fratelli d’Italia sta sostenendo l’uomo giusto per restituire alla città il lustro che merita. Non sarà facile, ma non temiamo confronti”.

“Faccio un plauso al nostro partito locale, per il buon lavoro fatto in questa fase di costruzione della lista di Fratelli d’Italia – dichiara Enrico Tiero -. Sono convinto che la nostra coalizione con a capo Enzo Di Capua sindaco sarà la grossa sorpresa di questa tornata elettorale. Sono soddisfatto della composizione della lista, fatta di donne e uomini perbene, con un mix di candidati con molta esperienza amministrativa e volti nuovi. Auguri ad Enzo di Capua, sono convinto che diventerà il sindaco di Sabaudia. In queste settimane sta mostrando serietà, pacatezza nell’affrontare le varie problematiche, capacità, esperienza, volontà di lavorare tra la gente e per la gente, per lo sviluppo di Sabaudia in tutte le sue sfaccettature (che vanno dal sociale, cultura, commercio, agricoltura, sport, ambiente, valorizzazione del centro cittadino e delle aree periferiche). Adesso a tutta la coalizione dico: lavoriamo a “testa bassa”, ci attendono 30 giorni di campagna elettorale molto intensi, per far capire ai cittadini di Sabaudia che il progetto di Di Capua sindaco, è l’unico in grado di dare alla città la svolta che merita”.

“La nostra lista per Sabaudia è composta da uomini e donne che donano il loro cuore e il loro impegno alla città che amano ed in cui vivono – conclude l’eurodeputato Nicola Procaccini -. Cittadini che hanno scelto di essere protagonisti della Sabaudia che verrà, non semplici spettatori. Una comunità politica che si schiera al fianco di un uomo per bene come Enzo Di Capua e di una donna libera e coraggiosa come Giorgia Meloni.“

Di seguito l’elenco dei candidati al consiglio comunale di Sabaudia per la lista Giorgia Meloni – Fratelli d’Italia: