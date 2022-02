Emergenza cinghiali, azienda faunistica venatoria ricerca cacciatori di selezione

L’azienda Faunistica Venatoria “Faggeto” , di cui il Comune di Campodimele ne è concessionaria, con un avviso pubblico ha avviato la ricerca di selecontrollori per svolgere le attività di abbattimento della specie cinghiale sul territorio comunale.

Per partecipare alle operazioni di prelievo selettivo gli operatori dovranno essere in possesso dei requisiti di seguito riportati:

a) Essere titolare di abilitazione a prelievo di Ungulati con metodi selettivi;

b) Essere in possesso della licenza di porto di fucile ad uso caccia in regola con i versamenti previsti dalla norma vigente;

c) Essere proprietario di arma con canna ad anima rigata di calibro consentito per l’esercizio venatorio secondo la normativa vigente e dotata di ottica di precisione.