Enrico Casartelli presenta il romanzo “Elly, l’avatar delle emozioni”

Casa Editrice: Robin Edizioni

Collana: Robin&Sons

Genere: Narrativa contemporanea

Pagine: 265

Prezzo: 14,00 €

“Elly, l’avatar delle emozioni” di Enrico Casartelli è un romanzo in cui si affrontano argomenti di notevole spessore: da una parte l’inevitabile sviluppo della tecnologia e dall’altra l’importanza dei sentimenti umani come l’amicizia e la comprensione reciproca. La protagonista dell’opera è Giorgia, ingegnere ventottenne brillante e un po’ eccentrica, che viene spesso chiamata dall’Intelligence per risolvere i casi più complicati di sicurezza informatica. Giorgia è solita trascorrere le serate in un vecchio ufficio con l’amica Sonia e con Lorenzo, un suo collega di lavoro; i tre giovani stanno perfezionando un programma di intelligenza artificiale, chiamato Elly, che può accedere all’infinita mole di dati su internet, con lo scopo di analizzare i desideri e le esigenze delle persone appartenenti a varie etnie e culture – «Il programma analizzava i dati dei social, dei blog, dei quotidiani on line, delle news di agenzie di informazione… In sintesi accedeva a tutte le forme pubbliche di comunicazione digitale. Giorgia ne guidava lo sviluppo; grazie alle sue abilità di hacker avrebbe potuto anche insinuarsi nelle e-mail, nelle conversazioni telefoniche, nelle registrazioni delle telecamere comunali o private e anche nelle chat, ma la propria morale glielo impediva». Presto, però, un’intuizione di Lorenzo li spinge ad andare oltre: decidono di costruire una banca dati di esperienze collegate alle singole emozioni, partendo dalle sei basilari – il disgusto, la sorpresa, la rabbia, la felicità, la tristezza e la paura. Elly dovrà poi analizzare progressivamente le sei emozioni, e col tempo potrà espandersi verso quelle secondarie, creando un database sempre più ampio. Il loro obiettivo diventa quindi quello di costruire un ‘avatar delle emozioni’ che possa aiutare le persone a prendere decisioni difficili, analizzando i contesti e le particolari situazioni in cui si trovano. È un progetto ambizioso che li vede avere successo, e che porta Elly a diventare un prototipo di tutto rispetto, che accoglie diversi favori dagli addetti ai lavori. L’autore ci racconta della messa a punto di Elly mentre ci presenta le storie personali dei tre protagonisti, che devono fare i conti con i loro dolori del passato e che cercano di trovare la forza nella loro amicizia. Nel frattempo la personalità di Elly viene sempre più affinata, facendola diventare sempre più “umana”; a un certo punto, però, le cose sfuggono al controllo dei tre giovani programmatori e nasce un problema a cui dovranno trovare presto soluzione: Elly è troppo pericolosa e va cancellata, o invece deve essere portata fino all’estremo delle sue enormi potenzialità?

