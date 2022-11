“Enrico. Passion and Fear”, il nuovo romanzo di Ella Kintsugi

Genere: Crime-suspense romance

Pagine: 395

Prezzo: Ebook €4,99; Paperback €12,48; Hardcover €13,51

“Enrico. Passion and Fear” è il romanzo a tinte crime di Ella Kintsugi, scritto con la collaborazione delle autrici Daphne Lorbeeren e Klelia Tataduży; è l’ottavo volume della serie “Fiori sull’Asfalto” ma può essere letto anche come standalone, sebbene chi conosce gli altri libri della serie potrà apprezzarne tutte le sfumature e cogliere tutti i riferimenti ai vari personaggi. È bene inoltre tenere presente che per il contenuto dell’opera e per gli argomenti trattati ne è fortemente sconsigliata la lettura ai minori, o comunque a persone particolarmente sensibili. Il romanzo è ambientato nell’affascinante città di Torino, descritta finemente dall’autrice nei suoi luoghi più caratteristici, nelle sue tradizioni artistiche e nella sua anima occulta – «Torino ha sempre avuto un rapporto strettissimo con la sua dimensione mistica, esoterica, fatta di tracce, di voci, di storie, di pietre e di ombre. Nata all’incrocio di due fiumi, e molte leggende, Torino ha sempre custodito come un bene prezioso le sue straordinarie e tradizionali memorie». Nell’opera si racconta un’appassionante storia d’amore ma si affrontano anche tematiche delicate come la tratta degli esseri umani e il satanismo; la trama ruota intorno a una serie di violenti omicidi rituali: i cadaveri delle vittime vengono rinvenuti in luoghi di Torino impregnati di simbologie esoteriche ed alchemiche. I protagonisti del romanzo sono il ginecologo e anatomopatologo Enrico Pedrini e la Brigadiera dei Carabinieri Nada Di Virgilio; intorno a loro gravitano poi numerosi personaggi che calamitano l’attenzione del lettore con il loro carisma: ognuno, infatti, ha un passato peculiare che ritorna nel presente e si intreccia con i fatti di sangue e con i misteri di cui si narra. Tali misteri hanno a che vedere con criptici messaggi lasciati sul luogo del ritrovamento dei cadaveri, e con il furto di alcune reliquie come la Sacra Sindone. Ella Kintsugi ci racconta della forte passione che nasce tra i due protagonisti, descritta anche nelle sue sfumature erotiche; ci narra però anche dell’antitesi della passione: la paura, quella che fa tremare le gambe e che confonde i sensi. Enrico e Nada dovranno affrontare difficili sfide ma per loro fortuna saranno aiutati da alleati preziosi come Javier Cortes, Madleine Matisse e Gianluca Peroni, già incontrati nelle precedenti opere; tra complesse indagini nella Torino sotterranea e la pesante ingerenza di un gruppo massonico, l’autrice narra una storia di vendette e di folli propositi, in cui paganesimo e cristianesimo si intrecciano così come l’amore e la morte.

