Erogazione buoni spesa, pubblicato il nuovo bando

E’ online sul portale del Comune di Formia il nuovo Avviso pubblico per l’erogazione dei buoni spesa destinato al supporto dei nuclei familiari in difficoltà per l’emergenza Covid.

Chi può accedere – Il beneficio è riservato a persone singole o a nuclei familiari residenti o domiciliati nel Comune di Formia (per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità) che si trovino in situazione di bisogno a causa dell’epidemia di Covid-19. La condizione di bisogno deve essere dettagliatamente descritta nel modulo allegato all’Avviso, redatto secondo il modello dell’autocertificazione resa ai sensi dell’art. 76 del DPR 445 del 28.12.2000 e dell’art. 495 C.P. Alcune informazioni relative alle soglie reddituali: nel nucleo familiare non devono essere percepiti redditi da lavoro dipendente pubblico o privato, redditi da pensione e/o ammortizzatori sociali (già percepiti alla data di presentazione della domanda) e/o altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogati da Enti pubblici (es.: reddito di cittadinanza e/o altri sussidi erogati da Enti sovracomunali. Inoltre il nucleo familiare beneficiario del contributo non dovrà avere una giacenza bancaria/postale, alla data della pubblicazione del bando, superiore all’importo di € 20.000,00.

“All’ufficio preposto – rende noto l’assessore ai Servizi Sociali Maria De Tata – solo per l’ultimo bando con scadenza novembre, sono arrivate 285 domande. Entro il 31 dicembre riceveranno il contributo tutte le famiglie che hanno inoltrato domanda e che sono in possesso dei requisiti. Tutte le istanze sono state esaminate singolarmente. Nonostante i tempi ristretti e l’ampiezza dei numeri, gli individui e i nuclei familiari che hanno presentato la richiesta sono stati contattati singolarmente dai Servizi Sociali che hanno effettuato i controlli e gli approfondimenti del caso attraverso colloqui e interviste telefoniche”.





https://www.comune.formia.lt.it/bandigareeconcorsi/avviso-pubblico-erogazione-buoni-spesa