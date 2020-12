Esondato il Rio di Itri e allagate le zone Canzatora e Pontone tra Gaeta e Formia.

Sul posto il sindaco di Gaeta, Cosimino Mitrano, insieme agli assessori Gianna Conte e Raffaele Matarazzo.

Prontamente intervenuti la Protezione civile La Fenice, i vigili urbani di Gaeta e i Vigili del fuoco.

Foto inviata dall’Ufficio Stampa del Comune di Gaeta

“Dalle prime ore di questa mattina un violento nubifragio ha gonfiato e fatto straripare il torrente Pontone. Sul posto attivata la Protezione Civile, i Vigili del fuoco, la Polizia di Stato, Carabinieri e vigili urbani”. Così Paola Villa su Facebook. “Dopo aver appurato che le persone fossero tutte nei piani alti delle proprie abitazioni, si sta cercando di liberare il tratto di foce a mare del torrente. Tanti i rifiuti arrivati, tra cui un frigorifero, caldaie vecchie, copertoni, pezzi di barche, scarti edili e tanto altro. Sul posto anche le squadre di manutenzione Enel. Sul tratto della linea C di distribuzione della corrente tratto Canzatora è stata interrotta per rendere le operazioni di drenaggio dell’acqua più sicure. Inoltre si evidenza l’interruzione della linea idrica in Via Vindicio perché interrotta da un cedimento. Gli addetti di Acqualatina stanno lavorando per il ripristino della linea idrica. Le operazioni di messa in sicurezza dureranno tutto il giorno. Tanti i danni agli abitanti della zona, diversi i lidi coinvolti, tanta la rabbia e lo sconforto”.