Esplosione in un’azienda, morti due operai

Poco dopo le 15 di oggi, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel Comune di Sermoneta a seguito segnalazioni giunte al NUE112 riguardo una esplosione.

Sul posto, in via della meccanica, la squadra operativa Vigili del Fuoco di Latina interveniva all’interno di una azienda che effettua verifiche su strutture e bombole di gas vario tipo.

All’interno di tale azienda si constatava che durante le operazioni di verifica sullo stato del gruppo valvolare di un contenitore da 5 lt, con una pressione massima di esercizio di 200 bar, si è verificata una esplosione, per cause in via di accertamento, che ha provocato il decesso di due operai, un 34enne di Norma e un 35enne di nazionalità straniera e residente a Latina ed il ferimento di un terzo, 24enne di origine straniera e residente a Sezze.

Sul posto per proprie competenze Carabinieri, ASL servizio Prev./Prot. e 118.

Comunicato stampa