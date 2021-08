Espone pass dei carabinieri contraffatto, denunciato a piede libero

Nella decorsa serata, in minturno, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di formia, nell’ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dei reati in materia di circolazione stradale, deferivano in stato di libertà all’a.g. un 27 enne del posto per il reato di possesso di segni distintivi contraffatti. in particolare, il predetto esponeva sulla propria autovettura un pass contraffatto recante lo stemma della repubblica italiana e la dicitura “ministero della difesa arma dei carabinieri”.