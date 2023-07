Estate nel golfo: tutti gli eventi del mese di agosto

Continua il ricco programma di eventi dell’estate 2023 nel golfo. Dopo un luglio che ha offerto un vasto campionario di attrazioni, tra sagre, festività e eventi culturali, il mese di agosto è pronto a riconfermare questa tendenza.

Si va dai molti spettacoli teatrali della zona di Caposele a Formia, ai concerti musicali e show cabarettistici dell’Arena Virgilio a Gaeta con artisti del calibro di Carl Brave, Enrico Brignano e Francesco Cicchella, passando per gli eventi culturali legati alla lettura tra Minturno, Scauri e Fondi. Non mancano, poi, eventi sportivi, in particolar modo presenti a Itri e le festività religiose e di paese.

Una pianificazione di eventi che contribuirà a occupare le giornate di turisti e non, per tutto il resto dell’estate. Difficile, quindi, annoiarsi, perché ce n’è per tutti i gusti e tutte le età.

Di seguito il calendario completo di tutti gli eventi dall’1 al 31 agosto:

1/08

“LA MUSICA È VITA… Festa nel Borgo di Castellone” Antico teatro romano ” Gli Cancieglie”, spettacolo comico con Giovanni Caso e Gianpietro lanneo. Formia, ore 20:45

PINK MOON NIGHT, Emozioni in musica con le Moon Vibes. Itri, P.le G.Rodari ore 21:30

38° Festival del Folklore Città di Fondi. Piazza De Gasperi, ore 20:30 (fino al 3 agosto)

2/08

FESTIVAL DEL TEATRO CLASSICO

I MENECMI di T. M. Plauto. Formia, area archeologica caposele, ore 21:30

3/08

CONCERTO BANDA POLIZIA DI STATO

Ore 21:00 / TEATRO ROMANO DI MINTURNAE

11° FESTIVAL TEATRO PER RAGAZZI

“GIUFÀ IL MARE E LE NUVOLE”

Ore 21:00 / SCAURI (ARENA MALLOZZI)

“Apprendere riparando”, incontro con lo scrittore Massimo Roscia. Ore 20:00, Formia, Villa comunale di Maranola

EXISTENCE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA

“La scuola Cattolico” di Stefano Mordini

Itri, Corte Comunale, ore 21:00

4/08

Fondi Fruit Summer. Ore 8:00 Fondi, Lido Palm Beach

OMAGGIO A TROISI “IL MIO AMICO MASSIMO” DOCUFILM, INTERVISTE E TESTIMONIANZE

Ore 21:15 / SCAURI (ARENA MALLOZZI)

RASSEGNA “SIPARIO D’AUTORE”

malato immaginario” di Moliere. Itri, Museo del Brigantaggio, ore 21:15

FORMIA AL CENTRO – SWING FESTIVAL. Un tuffo nel passato…

musica e balli in stile retrò a ritmo di swing.

Ore 20:30, Formia, Piazzale Aldo Moro

FESTIVAL DEL TEATRO CLASSICO

I PERSIANI di Eschilo, regia Patrick Rossi Gastaldi. Con Mariano Rigillo e Anna Teresa Rossini. Ore 21:30, Formia, Area archeologica di Caposele

5/08

JAZZFLIRT FESTIVAL PAOLO FRESU DEVIL QUARTET. Ore 21:15, Formia, Area di Caposele

FESTA DEL CINGHIALE

“In The Wood Orchestra”

diretta dal M° Marco Massaro Italcaccia ltri e A FV Fra’ Diavolo. Itri, P.le Carabinieri d’Italia, ore 20:00 (fino al 6 agosto)

“Trofeo Open Big Game Drifting Città di Fondi”.

Ore 9:00, Fondi, Piazza Sant’Anastasia (fino al 6 agosto)

ALLA RICERCA DI NEMO

” PESCATORI RACCONTANO IL MARE*

Ore 10:00 /SCAURSIDARSENAFLYING

8° ED. SAGRA DELLA VACCA MARCHIGIANA

Ore 20: 00 / CONTRADA F. PERRELLI (PARCO SAN PIO)

27° ED, CANZONI SOTTO LE STELLE

Ore 21:15 / MINTURNO (CORTE DEL CASTELLO)

6/08

Il Vino del nostro territorio. Fondi, Palazzo Caetani, ore 19:00

Fiori in Piazza. Fondi, Piazza S. Anastasia (fino al 13 agosto)

ESTATE IN MUSICA

Concerto di “MANOLO”, musica gitana. Formia, Piazzale Aldo Moro, ore 22:00

7/08

MARE SICURO

Ore 10:00 / SCAURI (DARSENA FLYING)

ASPETTANDO MINTURNO MUSICA ESTATE

Ore 20:30 / MINTURNO (PIAZZA PORTANOVA)

IL CAVONE SOTTO LE STELLE

Degustazione prodotti tipici

Intrattenimento musicale con “Mondo Vasco”

Ore 20.00, Itri, Piazza Cavone

FORMIA KIDS FESTIVAL – Attività, laboratori e giochi dedicati a bambini e ragazzi. Formia, Parco “De Curtis” di Gianola (fino al 27 agosto)

Decant sotto le stelle – Vino e Territorio. Ore 19:00, Fondi, Terrazza Castello Catani

8/08

“Come mai sono qui”, con FRANCESCO BAUCO. Testo di Paolo Silvestrini. Ore 21:30, Formia, Area archeologica di Caposele

SPETTACOLO TEATRALE

“IL BERRETTO A SONAGLI.

Ore 21.00 / MINTURNO (CORTE DEL CASTELLO)

ITRI ROCK&BLUES

ENEIDE – TRIBUTE BAND LITFIBA

Ore 21:00, Itri, Parco G. lalongo

9/08

“Un’Odissea infinita”, spettacolo con ENZO DECARO, a cura della Ergo Sum Produzioni. Ore 21:30, Formia, Area archeologica di Caposele

ITRI ROCK&BLUES – JIONAS BLUES BAND SPECIAL GUEST ERIC DANIEL. Ore 21:00, Itri, Parco G. lalongo

CONCERTO COVER BAND DEI PINK FLOYD

“FLOYDIANS” E “BUCALONE”

Ore 21.00 / TEATRO ROMANO DI MINTURNAE

10/08

EXISTENCE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA

“La solitualine dei numeri primi” di Saverio Costuzzo. Ore 21:00, Itri, Piazza Luigina Sinapi

11° FESTIVAL TEATRO PER RAGAZZI

“LA FATTORIA DEGLI ANIMALI*

Ore 21:00 / SCAURI (ARENA MALLOZZI)

30° ED. “LIBRI SULLA CRESTA DELL’ONDA” INCONTRO CON MAURIZIO DE GIOVANNI.

Ore 21:15, TEATRO ROMANO DI MINTURNAE

11/08

Notturna Cima Pantani – Tour in bicicletta (Fondi – Monte S.Biagio). Ore 19:00 Ritrovo presso Cicli Rebike via Madonna delle Grazie

FORMIA AL CENTRO

CABARET SHOW con LINO BARBIERI. Ore 20:30, Formia, Piazzale Aldo Moro

Festival di arte varia “Dall’operetta al varietà”, compagnia Napolincanto. Ore 21:00, Formia, Area archeologica di Caposele

“ONCE UPON A TIME…”

Concerto dell’Associazione Banda Musicale

“Città di Itri” diretta dal M° Michela Ciccarelli

Ore 21:00, Itri, Piazza Cavone

12/08

RASSEGNA “SIPARIO D’AUTORE”

“La libertà non può amarsi per metà”.

Spettacolo teatrale. Regia di Cati Giannelli

Theatre-Trotters. Ore 21:15, Itri, Museo del Brigantaggio

FESTIVITÀ SS. NICANDRO E SEBASTIANO Ore 21:30 / TREMENSUOLI, PIAZZA CAPOTRIVIO (fino al 13 agosto)

FESTIVAL DEL TEATRO CLASSICO ÈPOS – Iliade, Odissea, Eneide di Omero e Virgilio.

Drammaturgia e Regia Vincenzo Zingaro. Ore 21:30, Formia, Area archeologica di Caposele

13/08

“ARENA CICERONE – Serate d’autore”

Spettacolo teatrale “Ciao signò” con MARCO MARZOCCA e STEFANO SARCINELLI. Ore 21:00, Formia, Piazzale porticciolo Caposele

FESTA DELL’ANZIANO, degustazione prodotti tipici e musica dal vivo com Marco e Silvia.

Ore 20:00, Itri, Piazzale G. Rodari

14/08

XVI ed. Saperi e sapori Fondani”.

Fondi, Loc. San Magno – Villa Demetriana (fino al 20 agosto)

FESTA DELLA TARITA

Degustazione di prodotti tipici locali

Musica popolare con i “Briganti dell’Appia”

Ore 20:00, Itri, Piazza Fra’ Diavolo

15/08

Lucilla Show, spettacolo per bambini.

Ore 21:30, Gaeta, Arena Virgilio

16/08

Enrico Brignano: “Ma… diamoci del tu!”.

Ore 21:30, Gaeta, Arena Virgilio

Celebrazione San Rocco. Ore 15:00, Fondi, Piazza De Gasperi

FESTEGGIAMENTI DI SAN ROCCO

Ore 20:00, Itri, Piazza Annunziata

17/08

Dire Straits Legacy: World Tour 2023.

Ore 21:30, Gaeta, Arena Virgilio

EXISTENCE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA

“L’uomo in più” di Paolo Sorrentino

Ore 21:00, Itri, Ostello Ossigeno

FESTEGGIAMENTI SAN LEONARDO ABATE

Ore 21:00 / TUFO (PIAZZA SAN LEONARDO)

11° FESTIVAL TEATRO PER RAGAZZI

“UNA SCARPETTA PER TRE”

Ore 21:00 / SCAURI (ARENA MALLOZZI)

18/08

Francesco Cicchella: Bis! Summer Tour.

Ore 21:30, Gaeta, Arena Virgilio

SAPORE DI SCAURI

Ore 21:00 / SCAURI (ORATORIO DON G. SERENARI)

ASPETTANDO MINTURNO MUSICA ESTATE

Ore 20:30 / MINTURNO (PIAZZA PORTANOVA)

FESTEGGIAMENTI SAN LEONARDO ABATE

Ore 21:00 / TUFO (PIAZZA SAN LEONARDO)

MIMMO SANTI & INRI BAND

Ore 21:00, Itri, Piazza Umberto I

Concerto lirico con la soprano ALESSANDRA KROGH. A cura dell’associazione musicale “I CLASSICI”. Ore 21:00, Formia, Area archeologica di Caposele

19/08

Sagra della Polenta. Ore 18:00, Fondi, Loc. Salto Covino

Cinema sotto le stelle – dal mito al pubblico. Ore 21:00, Fondi, Chiostro San Domenico

Fondi in Musica. Ore 21:00, Fondi, Piazza De Gasperi

“ARENA CICERONE – Serate d’autore”.

Spettacolo teatrale “Lezioni di Napoletanità” con ALAN DE LUCA, AMEDEO COLELLA e LINO D’ANGIO. Ore 21:00, Formia,Piazzale porticciolo Caposele

Raffaella! – omaggio alla Carrà, concerto recital.

Ore 21:30, Gaeta, Arena Virgilio

20/08

Carl Brave, Migrazione Tour.

Ore 21:30, Gaeta, Arena Virgilio

FESTEGGIAMENTI SAN LEONARDO ABATE MICHELE ZARRILLO IN CONCERTO

Ore 21:30 / TUFO (CAMPO PARROCCHIALE)

ESTATE NEL BORGO DI TRIVIO

Spettacolo teatrale con la regia di Umberto Maria Sasso. Ore 20:30, Piazzetta Fabiani (Trivio)

JAZZFLIRT FESTIVAL

GIANLUCA PETRELLA & PASQUALE MIRRA

Apertura concerto: TETRAD QUARTET.

Ore 21:15, Formia, Area archeologica di Caposele

ITRINFAVOLA

Festival di teatro per ragazzi

Ore 18:30: spettacolo itinerante nel centro storico alto di Itri

Ore 21:00: spettacolo al Museo del Brigantagaio

21/08

“ARENA CICERONE – Serate d’autore”

Concerto di NICOLA PIOVANI in trio.

Ore 21:00, Formia, Piazzale porticciolo Caposele

ITRINFAVOLA

Festival di teatro per ragazzi

ore 18:30: spettacolo itinerante nel centro storico alto di Itri

ore 21:00: spettacolo al Museo del Brigantaggio

22/08

Concorso Nazionale di bellezza Miss Blumare.

Ore 20:30, Fondi, Piazza De Gasperi

ESTATE NEL BORGO DI TRIVIO

Spettacolo teatrale a cura della compagnia “MATASSA”. Ore 20:30, Piazzetta Fabiani (Trivio)

SAX SOTTO LE STELLE CON ANTONIO PALLADINO

Ore 21:00, Itri, Piazza antistante la Chiesa di San Michele Arcangelo

23/08

Spettacolo comico di Biagio Izzo “Che fine ha fatto l’uomo”. Ore 21:00, Fondi, Piazza De Gasperi

ITALIAN GHOST STORY Il cerchio delle Ombre, Spettacolo Teatrale

Ore 21:30, Itri, Castello medievale

TUTTI PER UNO UNO PER TUTTI

CACCIA AL TESORO NEL CENTRO STORICO

Ore 17:30 / MINTURNO

ASPETTANDO MINTURNO MUSICA ESTATE

Ore 20:30 / MINTURNO (PIAZZA PORTANOVA)

24/08

“ARENA CICERONE – Serate d’autore”.

Spettacolo teatrale “Terroni si nasce. Ed io lo nacqui… modestamente”, con PAOLO CAIAZZO.

Ore 21:00, Formia, Piazzale porticciolo Caposele

EXISTENCE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA

“Reality” di Matteo Garrone

Ore 21:00, Itri, Largo Spapenda

60° ED. ARRIVEDERCI A SCAURI

11° FESTIVAL TEATRO PER RAGAZZI

“CHE FA SUA MAESTÀ”

Ore 21:00 / SCAURI (ARENA MALLOZZ)

25/08

NATI PERLEGGERE “LETTURE VAGABONDE”

Ore 18:00 / SCAURI (AREA GIOCHI RECILLO)

TUTTI PER UNO UNO PER TUTTI

TORNEO DI MINI VOLLEY

Ore 19:00 / MINTURNO (PIAZZA PORTANOVA)

Serata conclusiva Festival letterario “Le parole che riparano”

“Il prisma – le rifrazioni dell’anima” – Performance teatrale-musicale a cura della Cantina Teatrale “La Luccicanza”. Ore 21:00, Formia, Area archeologica di Caposele

RASSEGNA “SIPARIO D’AUTORE”

“Plus Ultra”. Spettacolo teatrale.

Regia di Umberto Maria Sasso

Compagnia La Matassa

Ore 21:15, Itri, Museo del Brigantaggio

26/08

Festa della Birra.

Ore 20:00, Fondi, Piazzale delle Regioni (fino al 3 settembre)

“ARENA CICERONE – Serate d’autore”.

“La famiglia Madrigal”, commedia musicale per famiglie. Ore 21:00, Formia, piazzale porticciolo Caposele

60° ED. ARRIVEDERCI A SCAURI – SFILATA FANFARA ALLIEVI CARABINIERI ROMA

Ore 19:00 /SCAURI (LUNGOMARE)

60° ED. ARRIVEDERCI A SCAURI MUSICA ED ARTISTI DI STRADA

Ore 21:30 /SCAURI (LUNGOMARE)

OSSERVAZIONE DI SATURNO E DELLA LUNA

Ore 21:00 / TORRE DI SCAURI

27/08

CICLOVELA DELLE CONTRADE ore 08.30 E 12:30 / SCAURI (DARSENA FLYING)

60° ARRIVEDERCI A SCAURI

EVENTO MUSICALE

Ore 21:30 /SCAURI (LUNGOMARE)

“Formia nella storia, nel mito e nella leggenda”, incontro con l’autore Filippo D’Urgolo. Prefazione a cura del sindaco Gianluca Taddeo. Ore 19:00, Formia, Area archeologica di Caposele

“ARENA CICERONE – Serate d’autore”

Spettacolo teatrale “Peppyssimo” con PEPPE IODICE. Ore 21:00, Formia, Porticciolo Caposele

30/08

CONCERTO IN CATTEDRALE

Ore 21:00 /MINTURNO (CHIESA SAN PIETRO)

31/08

“Prodotto locale”. Ore 19:00, Fondi, Terrazza Castello Caetani

FESTA MARIA SS. DELLE GRAZIE 17° ED. MINTURNO MUSICA ESTATE

Ore 21:00 / MINTURNO (PIAZZA PORTANOVA)

Abbiamo dimenticato qualche appuntamento? Segnalacelo scrivendo a redazione@gazzettinodelgolfo.it oppure tramite i nostri canali social.