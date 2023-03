Estorsione, due arresti in flagranza di reato a Gaeta

Brillante operazione di Polizia effettuata dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gaeta i quali hanno proceduto ad

arrestare in flagranza di reato per estorsione continuata in concorso, due individui.

“Gli uomini del Commissariato, diretti dal dirigente Michele Pota, hanno dimostrato un grande lavoro di squadra e un non comune spirito di abnegazione predisponendo un accurato servizio di osservazione e monitoraggio finalizzato a cristallizzare l’evento criminoso per poi intervenire tempestivamente per assicurare questi signori alla giustizia” è quanto riportato in una nota del Coordinamento sindacale appartenenti Polizia che continua “Detta operazione ha una notevole rilevanza in quanto, come è noto, il predetto Ufficio conta su di un organico di 35 unità e nonostante ciò il personale – sacrificando la propria vita privata ed

altri interessi – quotidianamente è al fianco dei cittadini per onorare sempre più la nostra amata Polizia di Stato”.